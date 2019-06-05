Эмальровод ПЭТ-155

Провод в эмалевой изоляции предназначен для использования в различном оборудовании.

Эмальпровод ПЭТ-155 широко используется для обмоток различных электрических машин, приборов и агрегатов. В широком ассортименте данный вид продукции представлен здесь diada-electro.ru. На сайте очень легко подобрать продукцию по параметрам.

Данный тип проводов классифицируется в зависимости от температурного индекса и типа изоляции. Он может применяться в разных условиях. Провод часто используют при изготовлении взрывозащищенного оборудования, которое применяется в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Продукция отличается повышенной прочностью изоляции. Это позволяет использовать провод при автоматической намотке. Для изготовления нагревоустойчивых проводов используется никелированная медная проволока.

Изоляция изготавливается из специальных электроизоляционных лаков. Это гарантирует повышенную гибкость покрытия и устойчивость на разрыв. Усиливают эластичность изоляции специальные пластификаторы. Для повышения нагревоустойчивости применяются лаки на основе полиэфирных смол. Для защиты проводов от механических повреждений применяются специальные полиамидные покрытия.