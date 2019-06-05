Специальность «Экономика и бухгалтерия»

Популярной специализацией в колледжах является «Экономика и бухгалтерия».

Спрос на специальность экономика и бухгалтерский учёт сегодня очень большой. И это вполне объяснимо ведь сегодня любая современная организация не может благополучно функционировать без грамотно поставленного бухгалтерского учета. Получить данную специальность можно поступив колледж экономики в Москве. Он является ведущим учреждением в среднем профессиональном образовании. Здесь для обучения применяются уникальные наработки и работают опытные преподаватели, что обеспечивает высокое качество образования.

Экономическая специальность — это сложное направление. Она требует от студентов таких качеств как ответственность и умение сконцентрироваться на поставленных задачах. В колледже преподаются все профильные предметы, изучаются налоги и налогообложение, кредитные и финансовые отношения, аудит и анализ. Студенты во время учебы осваивают работу с электронными таблицами и базами данных. По окончанию учебы они востребованные, так как могут проводить учет различных операций, вести бухгалтерскую отчетность и оформлять документы. Кроме того они в совершенстве владеют специализированной программой 1С, что позволяет быстро освоиться на любом предприятии.