Гуманное усыпление и кремация собаки в Ritualvet

Гуманное усыпление – это способ предотвратить мучительное умирание животного.

Когда домашние питомцы начинают страдать от неизлечимых болезней или травм, смотреть на это невыносимо. Поэтому в таких случаях многие интересуются гуманным усыплением животных. Такая услуга предлагается в ритуальной службе Ritualvet. Получить более подробную информацию можно на сайте о гуманном усыплении и кремации животных можно здесь httpsspb.ritualvet.ru.

В специализированном центре проводится усыпление под наркозом, поэтому это совершенно безболезненно. Процедура проводится на дому, при этом врач приезжает в кратчайшее время, которое оговаривается заранее. После введения препаратов, устанавливается смерть животного. При необходимости осуществляется вывоз питомца и его кремация.

Перед проведением процедуры гуманного усыпления, доктор обычно осматривает животное. Он показывает препараты, которые планирует использовать, а также консультирует по всем возникшим вопросам.

После введение наркоза животное засыпает. Поэтому препарат, который останавливает сердце и отключает дыхательную функцию не доставляет никаких мучений. В этом случае биологическая смерть может фиксироваться, как «смерть во сне».