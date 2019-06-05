Тинькофф-инвестиции: преимущества и особенности

Инвестиции — способ не зависеть от государства в старости. И вообще в любой жизненный момент. В пользу инвестиций говорит и Английская практика лордов: молодые люди не должны работать самостоятельно. Они должны зарабатывать деньги, а потом из этих же денег делать еще большее состояние. И это самый главный принцип современного инвестиционного мира. Заработать, чтобы заработать еще больше и больше не задумываться о заработке. Именно здесь в дополнительном порядке возможно узнать больше ценной, полезной и интересной информации о том, что собой представляют Тинькофф-инвестиции, почему люди пользуются подобными услугами, что они из себя представляют и какие преимущества включают.

Тинькофф инвестиции: что важно знать?

Тинькофф инвестиции — это самостоятельный сервис от одноименного брокера. Сама система просто дает клиенту доступ к биржевым активам. Акциям, облигациям, контрактам на валюту и сырье. Схема работы, следующая: клиент дает распоряжение на покупку, брокер покупает и перенаправляет актив на счет клиента. Приложение, как и сам брокер — всего лишь посредники.

Основные особенности:

Большое количество активов. Есть акции всех ведущих компаний, которые торгуются на ММВБ, облигации и даже ОФЗ (облигации федерального займа). Можно выбрать любые активы, исходя из стратегии.

Небольшая обучающая программа и консультация. Спросить «А во что вкладывать» не получится, но вот самому понять, что купить, можно без труда.

Простая регистрация и низкие тарифы. Базовый тариф стоит 99 рублей в месяц + комиссия за каждую операцию. Это очень низкая ставка, даже на СНГ рынке. А за открытие счета вообще ничего не снимают.

Главное понимать, что любые инвестиции как могут дать прибыль, так и могут не дать. Важно вкладывать в прибыльное дело всем и каждому.