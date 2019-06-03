Как начать правильно питаться. Диетолог в Туле рекомендует.

Каждый человек должен питаться правильно. Сбалансированный рацион обеспечивает организм необходимой энергией, витаминами, микроэлементами, различными пищевыми волокнами. Следовательно, он способствует общему оздоровлению и похудению. Конечно, сперва нужно научиться правильно питаться.

Неважно, решил ли человек сесть на какую-то диету или перейти на нормальное питание, главное правило – не голодать. Нехватку объема пищи и ее энергетической ценности организм воспринимает как сложный период, он начинает запасаться питательными веществами. Результат может быть противоположным – вместо похудения человек поправится. Резкие ограничения в еде вызывают и проблемы с пищеварением.

Итак, правильное питание обычно бывает дробным. Организм должен привыкнуть к регулярным трапезам, тогда обмен веществ нормализуется. Рацион разбивают на пять трапез. Распорядок должен быть одним и тем же. Дробное питание соответствует нормальному биологическому ритму.

Диетолог в Туле Арександра Петровичева говорит, что завтрак должен быть обязательно! Если по утрам нет времени на готовку, то стоит начать с вечера готовить что-то легкое. Завтрак восполнит энергию, растраченную во время сна. Организму будет легче проснуться. Большинство спортсменов считают, что к ней стоит прислушаться.

Без питьевого режима питание не будет сбалансированным. В день стоит выпивать до двух литров чистой воды. Конечно, это количество употребляют дозированно, стоит начать носить с собой бутылку с водой.

Пища должна быть низкокалорийной и легкой. Нужно придерживаться рациона по шкале энергетической ценности. Например, сладкое или жирное употребляют с утра, чтобы все лишние калории растратить в течение дня. Вечером лучше готовить нежирное мясо и рыбу. Продукты отваривают или готовят на пару. В большом количестве можно кушать фрукты с овощами.

А вот блюда с большим количеством разных компонентов исключают из меню. Пищеварительной системе сложно переработать сложные супы и салаты. Следовательно, обмен веществ плавно нарушится. Продукты с химическими элементами и консервантами в составе под запретом. Особенно стоит избегать консервов и газированных напитков.

В меню должно быть достаточно белков, углеводов, клетчатки. Полезный рацион не может быть без витаминов, микроэлементов и прочих полезных веществ. Если самостоятельно сложно подобрать под себя правильно меню, то можно проконсультироваться с диетологом, ведь нередко люди в погоне за пользой только вредили своему здоровью.

По материалам сайта: https://eshsmelo.ru/