Сиалор — эффективное средство в борьбе с насморком

Самая распространенная проблема многих людей — насморк. Эта патология часто возникает из-за аллергических реакций или вирусных заболеваний. К сожалению, несмотря на вроде бы неопасный характер, насморк все же значительно затрудняет жизнь. Сиалор — это эффективное антибактериальное средство, которое используется для лечения насморка у взрослых и детей.

Особенности препарата

Сиалор обладает противовоспалительным и антисептическим свойством, что отлично помогает при возникновении насморка. В отличие от других препаратов, которые снимают только симптоматику, представленное средство устраняет основную причину воспаления. Отлично подходит для детей от 3 лет.

Основной компонент — ионы серебра. Именно эта составляющая оказывает антибактериальный эффект. Частицы ионов серебра отличны в борьбе с возбудителями инфекционно-воспалительных патологий верхних дыхательных путей.

В упаковке препарата пользователь найдет бутылочку для капель, таблетку и воду для раствора. Каждый покупатель должен самостоятельно приготовить капли, смешав все ингредиенты в бутылочке и перемешивая их до полного растворения.