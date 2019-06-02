Рано или поздно все сталкиваются с различными заболеваниями. Это может быть и простая вирусная инфекция, а иногда и онкологическое заболевание. Независимо от степени развития патологии, человек должен принимать таблетки, которые быстрее смогут поставить его на ноги. На сайте https://aptekaplus.com.ua/imatinib представлены необходимые препараты для улучшения самочувствия.

Особенности препарата

Сейчас достаточно распространены онкологические заболевания. Раковые клетки могут появиться в любое время, даже когда человек об этом не подозревает. Именно из-за коварства данной болезни, онкологию определяют уже на позднем сроке, когда требуется срочное лечение. Для борьбы с раковыми клетками используют противоопухолевые препараты, такие как Иматиниб.

Иматиниб относится к препаратам, которые эффективны в борьбе с лейкозами. Такое заболевание часто является злокачественным поражением крови. Эффективность средства достигается с помощью основного компонента — иматиниба, который угнетает основной фермент.

Основное свойство препарата — угнетение протеинтирозинкиназы, что обеспечивает блокировку разрастания в костном мозгу разновидностей лейкоцитов. Обычно препарат применяют при таком заболевании, как миелоидный лейкоз. Данное заболевание впервые обнаружили в 1960-х годах, которое возникло из-за мутаций хромосом.

Главное вещество, что входит в состав препарата оказывает выборочное действие, угнетая только мутирующие клетки. Кроме того, Имантиниб блокирует некоторые клеточные процессы, которые отвечают за злокачественный рост.

Кроме эффективного действия на кровеносную систему, средство мешает раковым клеткам желудочно-кишечного тракта размножатся, а также программирует их на гибель.