Особенности плановой госпитализации в стационар

Плановая госпитализация в стационар осуществляется по назначению участкового терапевта.

Плановая госпитализация предполагает то, что будущий пациент имеет время для того, чтобы подготовиться к размещению в стационаре. Но что также важно, медперсонал также имеет возможность подготовиться к приему пациента. После проведенного лечения обязательно предоставляется выписка из истории болезни, и даются рекомендации специалистов по проведению реабилитации.

Лечение в Москве по ОМС может проводиться в выбранном заведении. Для этого существует специальный сервис, который предполагает выбор медицинского учреждения дистанционно.

После того, как на сайте будет оформлена заявка, система отправить ее в несколько специализированных клиник, где врачи внимательно изучат документы. После этого в течение 5 дней будут получены предложения о ведущих клиник. В автоматическом режиме система оповестит о сроках госпитализации и направит контактные данные, а также подробный маршрут к выбранному медицинскому учреждению.

Такой способ очень удобный тем, что даже если в одной из клиник нет мест и она вынуждена отказать, то согласие будет получено от других медицинских организаций. В этом случае приезжать в больницу при этом необходимо только в день госпитализации.

Пользоваться таким сервисом можно абсолютно бесплатно. Но при этом выбирается форма лечения по ОМС, квотам ВМП или на коммерческой основе. В последнем случае стоимость уточняется индивидуально. При оформлении заявки следует точно указать контактные данные, ведь они нужны для того, чтобы специалисты при необходимости могли связаться с пациентом. При поступлении в стационар обязательно нужно иметь паспорт и при наличии ОМС полис. Также потребуется предоставить направления лечащего врача. Иногда могут понадобиться результаты анализов крови и мочи, а также ЭКГ и флюорография.