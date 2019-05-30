Особенности ремонта автостекол

Своевременный ремонт автостекла способен улучшить его вид и продлить срок службы.

Автомобильное стекло классифицируется на два вида:

Сталинит — это закаленное стекло.

Триплекс — это многослойное стекло.

Подлежит ремонту только триплекс. Это связано с тем, что в большинстве случаев повреждается только внешний слой. Заказать ремонт автомобильных стекол можно здесь https://avtoliga.com.ua/ru/uslugi/remont_stekla.htm.

В специализированной компании квалифицированные специалисты проводят первичный осмотр автостекол. После этого предлагается проведение определенных мероприятий по восстановлению стекла, обсуждаются цены и план предстоящих работ.

Проводить ремонт автостекла следует на ранних стадиях, то есть, сразу после обнаружения повреждений. Это позволит снизить риски распространения трещин, что может привести к необходимости полной замены стекол. Кроме того любая трещина или скол при движении начинает бликовать. Это ухудшает видимость для водителя. Также при наличии повреждений на стекле автотранспорт может не пройти техосмотр. Если трещины будут засорены пылью или другими загрязнениями, то ремонтные работы окажется более дорогостоящими.

После очистки стекла от пыли и загрязнений с помощью моющего средства поверхность протирается насухо. Затем начинается процесс восстановления. Для этого по краям трещин просверливают отверстия. В них струйным насосом закачивается фотополимерный клей. Пока внутри полимер растекается, сразу же специальным шприцом заливается поверхностный слой. Для лучшего распределения используется расширитель трещин.

Для ускорения застывания полимера применяются ультрафиолетовые лампы. Процедура занимает, как правило, до 20 минут. На окончательном этапе выполняется выравнивание поверхности стекла в зоне трещины с помощью полировки.