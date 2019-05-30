Советы туристам в Праге

Прага — красивейший город Европы, но для комфортного времяпровождения в ней необходимо учитывать некоторые нюансы.

Многие туристы стремятся посетить Прагу. Но для того, чтобы там провести время комфортно, необходимо учитывать особенности этого города. Прежде всего, следует поинтересоваться погодными условиями. Для этого можно зайти сюда https://praga-praha.ru/pogoda-v-prage-v-iyune/.

Погода в Праге отличается переменчивостью. К примеру, в январе не раз отмечалась температура до 10 градусов тепла, а в апреле бывает холодно и ветрено. Кроме того здесь бывают грозы и ливни. Как правило, хорошая теплая погода устанавливается в Праге с мая до средины сентября. Но, тем не менее, необходимо для путешествия предусмотреть наличие комфортной одежды.

В летний период в Праге проводится огромное количество интересных мероприятий. Они заинтересуют не только взрослых, но и детей. В это время открываются все сады и парки. В городе открывается множество рынков, на которых можно купить уникальные сувениры и познакомиться с неповторимым чешским колоритом. Безусловно, во многих местах можно будет насладиться изысканным вкусом известного чешского пива. Примечательной является и чешская кухня, представленная множеством оригинальных блюд.

Быстро познакомиться с достопримечательностями столицы Чехии можно в течение 3 дней. Но чтобы посетить все близлежащие исторические замки понадобится не менее недели. В Праге и окрестностях настолько много достопримечательностей, что можно с уверенностью говорить, что чем больше времени будет выделено для путешествия, тем лучше.

Столица Чехии благоприятный город для шопинга. Здесь существует много мест, где можно быстро обменять валюту по выгодному курсу. Но следует подготовиться к тому, что будут возникать сложности с чтением вывесок, ведь чешский язык очень отличается от русского.