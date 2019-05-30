Выбор крючков для рыбалки

Правильный выбор рыболовных крючков гарантирует хорошую рыбалку.

Крючки для рыбалки выбирается в зависимости от метода ловли. В широком ассортименте данные аксессуары представлены здесь https://www.plotva.by/krjuchki/nabory-krjuchkov/.

Основной характеристикой любого крючка является его номер. Сегодня применяется для нумерации российская и международная шкала. Размер крючка согласно российской таблице указывает на расстоянии между цевьем и жалом. В международной системе применяется более сложный принцип маркировки. Размер отображает длину цевья с вычетом в единице, то есть чем он больше, тем меньше крючок.

Не следует забывать и о толщине крючка. Для тонких наживок должны использоваться более тонкие аксессуары. Кроме того можно выбирать одинарные, двойные или тройные крючки. Одинарные изделия считаются универсальными. На них можно использовать природные и искусственные насадки. Они подходят для ловли как хищной, так и мирной рыбы. Двойные и тройные крючки являются более подходящими для ловли хищных видов рыб на живца.

Кроме того рыболовные крючки могут оснащаться вместо ушка специальными лопаточками, которые увеличивают их надежность. Правильно завязанный узел на лопатке отличается большей прочностью в сравнении с узлом, завязанным на ушке. Иногда цевье оснащается специальными бородками. Они позволяют более прочно сидеть леске.

Чем больше длина цевья, тем крупнее насадку можно насадить. В этом случае приманка может увеличить эффективность ловли. Жало рыболовного крючка с боковым загибом и небольшой длиной менее заметно в воде. Кроме того на жале часто имеется специальная бородка. Благодаря ей рыба более надежно цепляется на крючок при клеве. Для ловли мелкой рыбы предпочтение следует отдавать аксессуарам без бородки. Крючки для рыбалки отличаются различным покрытием. Важно, чтобы цвет сливался с приманкой.