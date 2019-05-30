Автогудронатор — незаменимое специализированное транспортное средство для перевозки и распределения битума.

При ремонте и строительстве дорог всегда используется специализированная техника. Особое место занимают автогудронаторы. Данный вид спецтехники используется непродолжительное время. Поэтому покупка дорогостоящих машин в большинстве случаев является нецелесообразной с точки зрения финансовых расходов.

Аренда автогудронатора позволяет на фоне небольших финансовых расходов выполнить качественно дорожно-строительные работы. Арендатор получает возможность использовать полностью исправную технику с квалифицированным водителем. Он обладает большим опытом и знаниями, чтобы быстро устранить какие-либо неполадки в случае их появления.

Автогудронаторы это самоходные установки, которые способны транспортировать бетонные смеси в горячем виде. Для того чтобы поддерживать их температуру внутри овальной цистерны устанавливаются специальные горелки, работающие от дизельного топлива или газа. Кроме того сам резервуар обеспечивается хорошей теплоизоляцией. Машина оборудована специальными приспособлениями, которые способны распределять битумный состав поверхности дороги. Выбирать спецтехнику следует по объему цистерны и конструкции системы, распределяющую смесь.

Автогудронаторы могут применяться не только в сфере дорожного строительства. Спецтехника широко используется при ремонте мостов и аэродромов. С ее помощью проводятся гидроизоляционные работы при обустройстве фундаментов и крыш. Автогудранаторы востребованы в процессе прокладки различных инженерных коммуникаций, в частность систем канализации. Битумные смеси позволяют обеспечить качественную гидроизоляцию, что позволяет исключить загрязнение окружающей среды.