Особенности бронирование автомобиля пленкой

Полиуретановая и виниловая пленка повышает устойчивость поверхности кузова автомобиля к различным механическим повреждениям.

В процессе эксплуатации автомобиля его кузов подвергается различным механическим повреждениям. Удары камней и гравия постепенно повреждают покрытие, оставляя царапины различных размеров. Чтобы защититься от такого негативного воздействия используется бронирование пленкой.

Данные материалы производится в различном цветовом оформлении, но большинство автолюбителей предпочтение отдают прозрачной пленке, которая не меняет цвет автомобиля. Данный материал производится по специальным технологиям и надежно защищает кузов автомобиля от механических повреждений. Но кроме этого пленка исключает разрушение поверхности кузова при температурных перепадах, под воздействием прямых солнечных лучей и высокой влажности.

Принцип действия антигравийной пленки чрезвычайно простой. При ударе энергия рассеивается, а значит, сила удара значительно уменьшается. Данная технология впервые использовалась американскими военными для предотвращения повреждения вертолетных лопастей песком. Безусловно, несмотря на то, что защитная пленка в народе называется «легкой броней» не следует рассчитывать на то, что она защитит кузов автомобиля от пуль.

Защитная виниловая пленка отличается высокой эластичностью. Ее рекомендуется применять на поверхностях с большой площадью, которая отличается крутыми изгибами. Полиуретановая пленка, которая отличается более высокой ценой, обладает повышенной вязкостью и большой толщиной, поэтому ее довольно сложно нанести на округлые поверхности.

При выборе пленки следует обращать внимание на такой показатель, как стойкость к разрыву. Кроме того производители всегда указывают срок эксплуатации продукции, показатели эластичности и толщины.

Бронирование автомобиля защитной пленкой проводится в закрытых помещениях, где отсутствуют сквозняки. Работы лучше доверить специалистам. На начальном этапе всегда должны удаляться все загрязнения и проводится обезжиривание поверхностей.

Далее проводится обработка всех царапин и повреждений на кузове. Внимательности и профессионализма требует раскладка пленки и ее фиксация на кузове. Если не соблюдать технологию, то пленка начнет со временем вздуваться и отслаиваться. Стоимость мероприятий по защите кузова зависит от их сложности.