Колесные диски и шины – важнейшие компоненты современного автомобиля.

Перед покупкой новых дисков и шин обязательно следует познакомиться с рекомендациями производителя, которые указаны в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Отклоняться от указанных параметров компонентов не рекомендуется. Любое несоответствие может привести к быстрому износу подвески и непосредственно колес. Это спровоцирует резкое ухудшение ходовых качеств транспортного средства, а значит, потребуется его ремонт. Но более опасно то, что при неправильно подобранных шинах и колесах, значительно увеличивается снижение управляемости автомобилем, что может привести к аварии.

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Каждый производитель допускает отклонение разрешенных размеров колесных дисков и шин. Но об этом он обязательно информирует в руководстве по эксплуатации. Минимальный размер колесных дисков позволяет установить резину с более выраженным профилем. Это гарантирует большую устойчивость автомобиля на плохом дорожном покрытии. Кроме того при таком выборе продлевается срок службы колес и подвески. Но резина с выраженным профилем минимизирует сцепление с дорожным покрытием. Это может повлиять на четкость управления транспортным средством.

Если будут выбраны колесные диски максимально большого размера, то на них можно будет устанавливать низкопрофильную резину. Благодаря этому улучшаются динамические характеристики транспортного средства, и повышается курсовая устойчивость. Но при этом перемещаться на плохих дорогах с такой резиной будет сложно, а значит, значительно снизится комфортность вождения.