Каждый человек может столкнуться с нарушением его прав. Обычно такие проблемы возникают в магазинах, государственных организациях и других заведениях. Если конфликт не решается мирным путем, потребитель может обратиться в суд, где уже на законодательном уровне будут решать возникшую проблему. https://prava-potrebitela.ru/ — это общество защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге, которое помогает решить все вопросы, связанные с нарушением прав.

Особенности организации

Общество защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге имеет многолетний опыт в решении данных вопросов. Граждане-потребители смогут получить высококвалифицированную помощь в государственных органах. Компания занимается делами не только межрегионального, но и международного уровня. Таким образом, специалисты смогут решить практически любую проблему.

Все правила и права потребителей указаны в Федеральном законе “О защите прав потребителей”. Этот нормативный акт постоянно меняется в зависимости от различных правок. Последний раз его изменения были в 2018 году.

Федеральный закон устанавливает право потребителей на качественное получение услуг и надлежащее качество покупаемых продуктов. ФЗ “О защите прав потребителей” регулирует следующие вопросы:

Конфликты, что возникли из-за некачественного предоставления услуг.

Замена или возврат товаров, что не соответствуют указанному качеству.

Заключение или расторжение договоров относительно предоставленных услуг или купли-продажи.

Основную проверяющую функции качества товаров выполняет федеральная служба, известная всем как Роспотребнадзор. Именно этот государственный орган должен следить за качеством предоставленных товаров и услуг.