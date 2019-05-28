Интернет-магазин “Хоккей без границ”

Спортивные соревнования всегда привлекли внимание людей. Особой популярностью пользуется хоккей. Подобрать экипировку и форму для занятий этим видом спорта можно на сайте https://hockeybezgranic.ru/.

Особенности и история хоккея

История хоккея началась еще в 1886 году, когда впервые были опубликованы правила игры. С этого момента и началась игра в современный хоккей. Кроме того, данное спортивное занятие пользуется популярностью во всем мире. Удивительно, но даже Кубок Стэнли появился из-за этой игры, благодаря губернатору Ф. Стэнли, который настолько восхитился игрой хоккеиста, что вручил ему кубок из нескольких серебристых колец.

Как и любая спортивная игра, хоккей имеет ряд своих особенностей. К основным из них относят: