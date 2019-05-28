Интернет-магазин “Хоккей без границ”

Спортивные соревнования всегда привлекли внимание людей. Особой популярностью пользуется хоккей. Подобрать экипировку и форму для занятий этим видом спорта можно на сайте https://hockeybezgranic.ru/.
Особенности и история хоккея
История хоккея началась еще в 1886 году, когда впервые были опубликованы правила игры. С этого момента и началась игра в современный хоккей. Кроме того, данное спортивное занятие пользуется популярностью во всем мире. Удивительно, но даже Кубок Стэнли появился из-за этой игры, благодаря губернатору Ф. Стэнли, который настолько восхитился игрой хоккеиста, что вручил ему кубок из нескольких серебристых колец.
Как и любая спортивная игра, хоккей имеет ряд своих особенностей. К основным из них относят:
- Площадка. Данная площадка отличается от стандартных, ведь само место обычно покрыто льдом, а размеры не превышают 61 см в длину и 30 м в ширину. Для удобного скольжения и менее травмоопасной игры, все углы округлены, а в качестве ограждения используют борты белого цвета. Дверь, через которую игроки выходят, всегда открывается внутрь.
- Игроки. Перед началом игры тренера предоставляют список участников судье. Каждая команда может иметь в своем составе 2 вратаря и 20 игроков. После начала игры вносить изменения в состав запрещено. Если в команде не хватает игроков, то ее прекращают. Каждый хоккеист имеет свою экипировку, в которую входит форма, коньки, клюшка и защитное снаряжение.
- Правила игры. Во время игры на воротах стоит только один вратарь, который спустя время может замениться вторым. После вбрасывания шайбы в центральную точку, игра начинается. За нарушения считаются любые физические контакты с соперником.