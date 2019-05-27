Инициативный аудит: хотим, чтобы нас проверили!

Не так давно российская экономика стала стремительно адаптировать под себя западные технологии и методы работы. Широкое распространение в таких условиях получил инициативный аудит. Различные предприятия, не подлежащие по закону обязательной ежегодной проверке, становятся сами ее инициаторами. Зачем?

Что преследует инициативный аудит

Самая частая причина проведения инициативного аудита – «подчистка хвостов» перед предстоящей налоговой проверкой. Аудиторские компании не только выявляют ошибки в бухучете, но и составляют грамотный план действий по их исправлению. Так они выступают в роли настоящих помощников.

Аудиторскую проверку могут заказать также учредители, собственники фирмы, чтобы проверить директора или главного бухгалтера. Или руководитель сам обращается в аудиторскую компанию, чтобы оценить реальное финансовое положение компании, получить крупный кредит. Вариантов много, итоговых целей несколько:

инвентаризация обязательств и активов;

проверка и анализ полученных данных бухгалтерского учета;

оценка общей стоимости активов фирмы;

проверка корректности проведенных финансовых операций;

консультирование по налоговому и бухгалтерскому учету.

Оказание аудиторских услуг в таком случае рассчитано на реальную помощь компаниям-заказчикам. Именно поэтому они готовы платить за проверку, ведь это позволяет в дальнейшем избежать штрафных санкций.

Какой инициативный аудит можно заказать

Инициативный аудит в широком понимании охватывает разные направления и разделы деятельности компании. Выделяют такие виды аудита:

Сплошной – масштабная проверка, охватывающая весь бухгалтерский и налоговый учет. Такой аудит выявляет явные и скрытые проблемы, разрабатывается тактика их исправления.

Выборочный – случайная выборка разделов для проверки. Такой метод позволяет быстро получить результат, но информация может быть не совсем точной и полной, не все попадает в поле зрения аудитора.

Целевой – проверка конкретного сектора бухгалтерской работы. Самый распространенный метод инициативного аудита. Это может быть аудит активов, учетной политики, налоговый аудит.

Инициативный аудит имеют право проводить только специализированные компании с лицензией на ведение аудиторской деятельности. Выбирать такую фирму нужно внимательно, оценив ее возможности, репутацию и опыт на рынке, познакомиться с отзывами прошлых клиентов.