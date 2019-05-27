Возможности ландшафтного проектирования

Каждый владелец изначально имеет представление о том, каким должен быть приусадебный участок земли. В большинстве случаев люди мечтают об отдыхе вместе с семьей в тенистом саду, вызывала чувство уважения к владельцу. По этой причине нужно позаботиться о том, чтобы участок выглядел солидно и респектабельно. Нужно понимать, что планировка должна соответствовать спокойному отдыху или активным, спортивным играм.

Особенности ландшафтного проекта

Ландшафтное проектирование предполагает обязательное знание приемов и законов организации гармоничного пространства. Для того, чтобы предотвратить потерю времени и финансов, необходимо доверять разработку и воплощение проекта специалистам по ландшафтному дизайну. Только профессионалы смогут принять во внимание многочисленные нюансы для того, чтобы разработать все необходимые планы:

· генеральный;

· дендрологический;

· вертикальная планировка;

· системы полива, дренажа, водоемов и освещения;

· дорожек и площадок;

· цветочных клумб и альпийских горок, каменных садов.

В соответствии с этим выбирают садовую мебель, фонтаны, мостики и светильники. Все объекты должны соответствовать друг другу и подходить по стилистическому исполнению.

Ландшафтный проект должен разрабатываться с учетом особенностей почвы, размеров и формы земельного участка, ландшафта. Только в этом случае можно успешно избежать ошибок. Если знать подробнее о специфике реализации проекта, можно понять, насколько важно обращаться к профессионалам, которые смогут успешно реализовывать практически любые идеи.

Работы на участке проводятся только после предварительных расчетов, согласований, разработке проектных документаций.

Этапы ландшафтного проекта

Планируя заказать ландшафтное проектирование, предполагаются следующие этапы:

1. Предварительная подготовка. Изначально проводится консультация с заказчиком, чтобы учитывать все его вкусы и пожелания. Также профессионалы изучают особенности размещения участка и другие его особенности, стилистику частного дома. Рекомендуется провести топографическую съемку, результаты которой будут использоваться для создания проектной документации.

2. Эскизный проект. Он раскрывает основные идеи будущего проекта, поэтому предполагается тщательное продумывание расположения всех объектов, зон озеленения, дорожек и площадок.

3. Стадия проектирования ландшафта. Данный этап происходит после того, как утвержден эскиз. Предполагается возможность создания генерального плана, дендроплана, рабочих чертежей.

4. На следующем этапе предполагается реализация готовой рабочей документации, благодаря которой можно рассчитывать на успешное создание красивого участка в соответствии с реальными потребностями.

Заказывая ландшафтное проектирование в Москве, целесообразно обратиться к специалистам, которые могут успешно реализовывать идеи и пожелания заказчиков. В результате созданный участок будет отличаться безупречным исполнением.