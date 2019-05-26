Возможности выбора грузовой шины

Шины для грузового автомобиля должны обеспечивать безопасность поездок и транспортировки груза. На резину приходится значительная нагрузка. При этом нагрузка существенно возрастает, если приходится ездить на некачественном дорожном покрытии, вследствие чего может пострадать подвеска транспортного средства и даже снижаться эксплуатационный срок. Именно по этой причине нужно понимать, как может быть выбрана высококачественная и надежная грузовой шина.

Обязательно необходимо учитывать характер эксплуатации транспортного средства:

· транспортные перевозки;

· обслуживание строительных площадок;

· выполнение мероприятий в сельском хозяйстве;

· движение автомобиля по магистралям с разным дорожным покрытием.

Именно по этой причине нужно учитывать особенности эксплуатации транспортного средства.

Дорожная резина подходит для езды только по асфальтовой дороге, повышенной проходимости – для бездорожья. Универсальные модели предполагаются для использования на разных дорожных покрытиях. Таким образом, нужно выбирать наиболее подходящую резину с учетом особенностей предполагаемых поездок.

Грузовые шины должны отличаться высоким качеством и устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам.