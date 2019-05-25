Звуковые усилители

Рупор — это приспособление для увеличения голоса. Благодаря этому устройству, звук получается намного сильнее и громче, чем обычно. Посмотреть электромегафон цена можно на этом ресурсе.

Особенности интернет-магазина

КУПИРУПОР.РУ — это интернет-магазин, который специализируется на продаже звукового оборудования для усиления звука. В ассортименте сайта можно найти широкий выбор рупоров, мегафонов, громкоговорителей, микрофонов и оборудование для экскурсионного транспорта.

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