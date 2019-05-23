О пользе изучения иностранных языков для развития мозга

Безусловно все знают, что знание иностранных языков – это возможность получить солидную работу с высокой заработной платой. Но мало кто знает, что это способно в самом прямом смысле сделать человека счастливее. И дело здесь совсем не в возможности больше зарабатывать, а в развитии мозга и не только.

Польза для мозга

Как известно, Марк Цукерберг еще в раннем детстве потратил много времени на то, чтобы изучить древнегреческий. И, кроме того, ранее в гимназиях иностранные классические языки преподавались в обязательном порядке. Конечно, вряд ли кому-то в жизни пригодится латинский или древнегреческий. Но это отличная тренировка для мозга. Что же касается изучения современных языков, то лучшим местом для этого считается школа английского для детей в Москве, где учеников обучают с самого раннего возраста, развивая их способности по максимуму. В итоге ребенок растет уверенным в себе и коммуникативным.

В любом случае изучение английского языка или любого другого станет прекрасной тренировкой для мозговых клеток, помогая ему лучше воспринимать новую информацию. Ведь мозг человека постоянно совершенствуется. Если человек постоянно или часто выполняет тот или иной процесс, то мозг будет способствовать его оптимизации. Если же человек бездействует, то его мозг словно атрофируется. Нет, он не перестает работать, но активность мозговых клеток существенно снижается.

Когда же человек изучает иностранный язык, то у него активно развивается мышление. Мозг становится довольно гибким, что в последствии позволяет освоить практически любую систему – программирование, технологии и так далее. Поэтому педагоги и логопеды часто советуют обучать детей иностранным языкам с раннего возраста. Так, к примеру, французский для начинающих детей – это не только полезно, но и перспективно. Ведь у ребенка в будущем появится возможность выстроить успешную карьеру и с комфортом путешествовать по миру.

Какой бы иностранный язык человек не изучал, он развивает свои ученические способности. Попутно это меняет его личность и обогащает понимание реальности. Однако важно не просто выучить новые слова или фразы – такой подход не будет достаточно эффективным. В процессе обучения необходимо применять способности к проведению анализа и восприятию окружающего мира, что позволит в итоге замечать больше вещей. Ведь мозг – это очень сложный орган, работа которого до конца так и не изучена. Специалисты в сфере нейрохирургии описывают знания, как архитектурную сеть между нейронами, а процесс обучения является модификацией этой архитектуры. Новый язык физически способствует рождению новых синапсов в мозгу.

В процессе обучения иностранного языка весь процесс локализируется в левом полушарии, а точнее в перисильвиевой области. Ее передняя часть контролирует усваивание грамматики и синтаксиса, а задняя часть – звучание слов и их понимание. Если передняя часть будет повреждена, то человек не сможет говорить. Повреждение задней части исключает возможность понимать то, что человек слышит. Поэтому успешное развитие данной области, то есть изучение иностранного языка, будет улучшать способность к понимаю того, что говорят. Больше того, человек сам научится четко и ясно выражать свои мысли через речь.