Пластиковые окна — особенности

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Из положительных характеристик пластиковых окон следует выделить долговечность и высокое качество. Кроме того, экологичность — важная составляющая подобных конструкций. Полная герметичность — еще одна важная характеристика. А еще — высокая пожаробезопасность.

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Теплосбережение — важная характеристика пластиковых окон. Кроме того, стоит добавить и безупречную шумоизоляцию. Теперь вам не будет слышен шум с улицы.

Простота ухода — не мене важная составляющая. А еще — ваша безопасность. Здесь есть возможность использования антивандальной фурнитуры. И подобные окна просто невозможно взломать. Для тех, кто живет на первом этаже подобное решение будет особенно важным.

Дизайн — важная характеристика. Благодаря разнообразию форм и расцветок пластиковых окон, становится возможным создавать уникальные варианты интерьера, есть возможность заказа прямоугольных или арочных окон. Пофантазировав, можно остановить выбор и на треугольном или трапециевидном, а может быть, круглом окне.