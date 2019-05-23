Душевые кабины с парогенератором — особенности

Для того чтобы оперативно согреться и распарить кожу, сделать ингаляцию с использованием лекарств, побаловать себя ароматерапией, надежным помощником станет душевая кабина с парогенератором. Вы сможете купить душевую кабину с парогенератором в компании KLAFS, ознакомившись на сайте с ассортиментом роскошных предложений. Здесь для вас высокое качество предлагают в безупречном сочетании с лояльными ценами. И подобное соотношение не разочарует вас.

Это — отличная альтернатива турецкой бане. Вы сможете расслабиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня. кабинка, оборудованная удобным местом для сидения, позволит легко расслабиться. Также возможны относительно простые кабины, которые совмещены с парилкой. При этом возможны большие закрытые боксы, где установлены дополнительные полезные функции.

Подобные комплексы способны совмещать режим парной, а также гидромассаж. таким образом вам гарантирован полный релакс и море удовольствия.

Душевые кабины различны внешне и в плане комплектации. То же касается и размеров. Возможны закрытые боксы или открытые кабинки, где нет крыши.

Что касается закрытых моделей, то они проще устанавливаются. Здесь оперативнее происходит нагрев. Кроме того, исключено сильное повышение влажности.

Открытые кабины устанавливают в углу ванной таким образом, чтобы дверцы плотно прилегали к стенам. Для того чтобы добиться надежной работы открытой душевой кабины с паром, необходимо провести гидроизоляцию стен, пола. Кроме того, следует тщательно отделать и выровнять поверхности. Если устанавливается кабина без поддона, то в этом случае потребуется устройство для слива в полу.

Из особенностей кабинок с парогенератором следует выделить три группы. основной вариант — турецкая баня. также возможна финская сауна или сауна с инфракрасной кабиной.