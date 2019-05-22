Отделка коттеджей

Отделочные работы – интересный и в то же время очень важный этап строительства коттеджей, от которого зависит уют всего помещения.

Для того, чтобы отделка подчеркнула эффект от качественной постройки, следует начинать работы с составления профессионального дизайн-проекта, который позволит:

Учесть пожелания Заказчика и креативные идеи дизайнера;

Составить график выполняемых работ;

Оптимизировать бюджет.

Коттедж с завершенной отделкой

Варианты отделки

В основном отделка домов и коттеджей зависит от бюджета заказчика. Различают три варианта отделки:

1. Бизнес-класс:

Современный внешний вид;

Функциональный и удобный интерьер;

Отсутствие лишних элементов декора.

2. Премиум класс:

Изящный и креативный дизайн;

Продуманный внешний вид;

Отделочные материалы от ведущих мировых брендов;

Применение новейших технологий.

3. Эксклюзивный вариант:

Авторский дизайн;

Роскошный интерьер и внешний вид;

Облицовка дорогими материалами

Использование элементов отделки, изготовленных по индивидуальному заказу;

При использовании дешевых материалов и отсутствии разработанного общего стиля можно испортить внешний вид здания. Поэтому отделка коттеджей под ключ обычно не предусматривает эконом-вариант. Для тех, кто вместе с уютом и комфортом ценит свое время, рекомендуется воспользоваться услугами генерального подрядчика, который возьмет на себя все работы, вплоть до окончательного ввода в эксплуатацию, а заказать изделия из искусственного и натурального камня можно на сайте Мрамор Мира.

Особенности отделки коттеджей

Решающий фактор в стиле оформления дома – материалы, использованные при строительстве. При всем многообразии современных стройматериалов все дома делятся на два типа: деревянные и каменные.

Отделка деревянных домов

Внутренняя отделка деревянных домов

Отделочные работы в коттеджах из дерева имеют много отличительных особенностей, связанных с тем, что на древесине не удерживается традиционная штукатурка и шпаклевка. В качестве отделки используются варианты, которые не нарушат общий стиль:

— Защитное покрытие и лакировка стен с сохранением естественной структуры дерева;

— Окраска водоэмульсионной или известковой краской или побелка;

— Обшивка вагонкой;

— Установка деревянных полов на лагах.

— Отделка каменных и монолитных домов

— Отделка каменных и монолитных домов

В данной ситуации нет таких ограничений как в предыдущем случае. В зависимости от дизайн-проекта могут быть использованы любые материалы.

Внутренние работы

Внутренняя отделка коттеджей разделяется на несколько основных этапов работ, которые проводятся в определенной последовательности.

Электропроводка

Все провода укладываются с соблюдением норм и правил. Дальнейшие работы предполагают скрытие проводки.

Открытая проводка в дереянном доме и скрытая в каменном или монолитном

Отделка потолка

После подготовки поверхности начинают благоустройство потолка. Для деревянного дома существуют следующие варианты отделки:

— Поверхность отшлифовать и после пропитки защитными материалами покрыть лаком. В таком случае сохраняются естественные декоративные качества древесины.

— Покраска или побелка позволяет получить интересное сочетание цветов, в частности очень хорошо смотрится темно-коричневая балка на фоне белого потолка.

— Сочетание покраски и побелки потолка коттеджа

— Обшивка вагонкой или гипсокартоном позволяет утеплить комнату.

— Обшивка потолка гипсокартоном

Для каменного дома подготовка потолка зависит только от финишного покрытия, предусмотренного дизайнером.

Отделка стен

После потолка переходят к стенам. В работе следует соблюдать важное правило: каждый наносимый слой на стены должен иметь меньшуюпаропроницаемость, чем предыдущий. Это позволяет выходить наружу избытку влаги, и в помещении всегда будет сухо. В случае деревянных стен следует воспользоваться покрытием, которое позволит помещению «дышать» — шлифовка и лакировка.

Если деревянные стены потемнели, и нет возможности их отшлифовать – можно так же, как и в случае кирпичных или бетонных стен обшить их гипсокартоном, вагонкой или OSB.

Укладка пола

Последний этап внутренних работ – укладка напольного покрытия. Его варианты могут быть абсолютно любыми, с единственным ограничением: в деревянных коттеджах следует использовать только пол на лагах с легким покрытием.

Укладка пола на деревянных лагах

Наружная отделка

Не менее важна и внешняя отделка коттеджа, ведь она является лицом дома. Для того чтобы много лет радовать своих хозяев, необходимо чтобы она обладала следующими свойствами:

— Устойчивость к перепадам влажности и температуры;

— Шумо- и теплоизоляция;

— Долговечность;

— Пожаробезопасность.

Парадный вход загородного дома может украсить лестница из гранита, причем, неважно, из чего построено здания – из дерева или камня.

Рассмотрим основные материалы для наружной отделки коттеджей.

Сайдинг

Представляет собой жесткие панели из ПВХ или металла. Материал очень удобен для монтажа, позволяет дополнительно использовать утеплитель. К существенным достоинствам сайдинга следует отнести его воздухопроницаемость одновременно с задержкой тепла изнутри. Такие качества позволяют делать вентилируемый фасад, с помощью которого в помещении создается благоприятный микроклимат.

Отделка коттеджа сайдингом

Фасадная штукатурка

Позволит сделать фасад ярким. Разнообразие цветов даст возможность подобрать любой понравившийся оттенок.

Натуральный камень

Дома, облицованные натуральным отделочным камнем, имеют богатый вид. Для работ используются следующие виды этого материала:

— Гранит;

— Мрамор;

— Доломит;

— Известняк.

Работы с натуральным камнем достаточно сложные, к тому же этот материал довольно дорогой, но изделия из камня долговечны. Например, гранитная лестница может служить десятилетиями, при этом сохраняя свой внешний вид.

Отделка коттеджа натуральным камнем

Отделка деревянных стен

Для стен, выполненных из дерева, особой отделки не требуется – достаточно просто нанести специальное защитное покрытие.

Коттедж с деревянным фасадом

Облицовка цоколя

Отделка домов и коттеджей завершается благоустройством цоколя – промежуточного элемента между фундаментом и стенами. Эта часть конструкции наиболее интенсивно контактирует с внешней средой, поэтому к выбору отделочных материалов следует подходить наиболее тщательно. Допускаются следующие варианты облицовки цоколя:

— Отделка декоративным камнем;

— Укладка клинкерной плитки;

— Штукатурка и окраска.

При работах во избежание попадания излишней влаги швы следует делать минимальными, а в раствор добавлять специальные пластификаторы – это позволит сделать поверхность монолитной.