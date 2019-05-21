Практичные хозяйки советуют магазин хозтоваров plastic-shop.in.ua

С каждым днем хозяйственных товаров становится все больше и больше, поэтому порой трудно разобраться со всем этим ассортиментом. Каждый предмет имеет свое предназначение и может использоваться как в помещении, так и на открытом пространстве, особенно, если это пластиковое изделие. Хозяйственные предметы стали настолько популярными, что ими пользуются не только женщины, но и мужчины. К примеру, если нужно погладить рубашку или высушить белье – тогда на помощь приходит гладильная доска и сушилка для одежды. Без таких повседневных принадлежностей трудно себе представить полноценную жизнь. Магазин хозтоваров plastic-shop.in.ua представляет обширный выбор предметов хозяйственного назначения по демократичным ценам.

В каталоге фирмы содержатся разнообразные виды товаров: входные коврики, обувницы, посуда и разные емкости для хранения продуктов, полки для ванной и бельевые корзины, комоды для одежды, стулья, столы, мангалы, лежаки и гамаки. Хозяйственные товары помогают не только экономить время, но и упрощают рутинные задачи. При выборе любого предмета, специалисты рекомендуют тщательно осмотреть товар на отсутствие сколов, потертостей, следов от использования. Отдавайте предпочтение только проверенным торговым маркам и всегда спрашивайте о наличии сертификатов качества. В нашей компании реализуются только высококачественные хозтовары от проверенных брендов, которые имеют положительную репутацию на рынке.

Надежный магазин хозтоваров

У нас вы можете приобрести товары оптом и в розницу. Если у вас собственный магазин продукции бытового назначения, своя гостиница, кафе или другой бизнес – тогда вам срочно нужно воспользоваться оптовым заказом в режиме онлайн либо посредством телефонного звонка. А для частного дома, квартиры или загородного коттеджа достаточно покупки изделий в розницу. Вы можете быть уверены, что заказанный товар будет доставлен точно в указанные сроки благодаря транспортным перевозчикам: «Новая Почта», «Укрпочта», «Delivery», «Интайм», «Автолюкс».

Выбирая компанию Plastic-Shop, перед вам открывается ряд преимуществ:

Обширный выбор изделий хозяйственного назначения.

Розничные и оптовые предложения.

Структурированный онлайн-каталог для оперативного поиска.

Постоянное добавление свежих позиций товаров.

Развернутая и актуальная информация о каждой модели, включая описание, характеристики и особенности товара, гарантийные обязательства.

Бесплатная и профессиональная поддержка клиентов.

Возможность самовывоза товара.

Оплата любым удобным методом: наличный и безналичный способ, электронными платежами.

Источник: https://plastic-shop.in.ua/