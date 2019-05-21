Сэндвич-панели Krohn — особенности

Для того чтобы кровля была надлежащего качества, важно грамотно подойти к кровельному материалу. И это весьма не просто. На сайте https://krohn.ru/ вы сможете подробно узнать и приобрести сэндвич-панели Krohn. Группа производственных компаний Krohn занимается производством и продаже качественных сэндвич-панелей по лояльным ценам. Вы сможете сделать выбор, созвониться со специалистами, чтоыб компетентно проконсультироваться без финансовых растрат.

Из разнообразного спектра покрытий для крыши, которые предлагают современные производители, новым и востребованным материалом являются трехслойные кровельные сэндвич-панели.

Здесь уникальна структура. Сэндвич-панели состоят из трех слоев. Наполнителем выступает минеральная вата или другой теплоизолирующий материал, отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками.

Панели состоят из оцинкованного металлического листа, защищенного от внешних факторов с помощью специального полимерного покрытия.

Все слои прочно соединены в одну единую конструкцию. Таким образом становится возможным существенно увеличить прочность материала.

Из положительных характеристик сэндвич-панелей Krohn следует выделить возможность круглый год осуществлять монтаж благодаря невосприимчивости материала к скачкам температурных показателей. Кроме того, следует добавить быстроту проведения кровельных работ. Также для вас — широкое разнообразие дизайнерских панелей. Долговечность — важная характеристика. Подобное покрытие не нуждается в регулярном обслуживании и ремонте. Здесь высоки теплоизоляционные свойства благодаря тому, что в слое есть утеплитель. И это — далеко не все положительные характеристики. Их гораздо больше.