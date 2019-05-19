Репитеры от sit-com.ru — усиление мобильной связи качественно и быстро

В наши дни развитие мобильной связи достигает довольно высокого уровня, но, несмотря на это, мы все еще можем наблюдать слабый сигнал сотовой связи.

На качество сигнала может влиять рельеф, насаждения деревьев, расстояние до станции, массивные постройки и прочее. Безусловно, это приносит ряд неудобств, но не является критической проблемой.

Проблема с недостаточной силой мобильной связи решается с помощью репитеров. Их основной задачей является усиление сотовой связи и улучшение качества мобильного интернета. Это осуществляется путем коррекции получаемых сигналов от базовых станций и ретрансляций их в усиленном виде. Использование репитеров актуально за городом, в промышленных и офисных массивных зданиях и на подземных объектах, например парковках.

Приобретать репитеры рекомендуется в специализированных магазинах, учредители которых оказывают услуги в телекоммуникационных отраслях. В интернет-магазине компании «Ситком» https://www.sit-com.ru доступен большой выбор оборудования, цель которого усиление сигналов 2G, 3G и сигналов 4G. Широкий модельный ряд репитеров позволяет подобрать устройство в зависимости от места его использования. Для дач и загородных домов отлично подойдет маломощное оборудование, осуществляющее усиление сотовой связи на небольших площадях (от 90 до 200 м2). В случае если требуется повысить качество связи на большой территории, подойдет оборудование с более высокими характеристиками, которые могут повышать качество мобильной связи на площадях свыше нескольких тысяч квадратных метров.

Более подробную информацию об устройствах усиления сигналов мобильной связи можно узнать на сайте https://www.sit-com.ru/ или у менеджеров компании, связавшись с ними по номеру +7(499) 110-02-40.