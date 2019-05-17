Кредит 100 000 рублей

Кредит 100 00 рублей предлагает множество банков род различные условия.

По статистике кредитную сумму 100 000 руб. берут много клиентов банков. Так как оформить ссуду в таком размере можно в разных банковских учреждениях. При этом условия выдачи займа могут существенно отличаться.

Познакомиться с различными предложениями банковских учреждений можно, используя кредитный сервис. Без справок и поручителей можно оформить кредит на выгодных условиях в Тинькофф Банке. При этом заявка отправляется онлайн и занимает несколько минут. Очень важно правильно ввести паспортные данные в форму, так как противном случае, при обнаружении ошибки, может последовать отказ. Никаких справок о доходах при этом не требуется. В онлайн банке потребительский кредит выдается сроком до 3 лет, при необходимости оговаривается большая сумма. Годовая ставка начинается с 12% и устанавливается в каждом случае индивидуально. При этом очень удобно, что деньги начисляются на карту, которая доставляется банковским работником по указанному адресу вместе с договором. Как правило, доставка осуществляется после одобрения сосуды на следующий день.

Оформить кредит на 100 000 руб. можно и в МТС Банке. Экспресс одобрение обычно проходит в течение 10 минут. Выдаче денег осуществляется в день отправки онлайн заявки. Кредиты МТС Банка могут выдаваться на срок до 60 месяцев, годовая ставка начинается со значение 16%. Чтобы увеличить шансы одобрения на кредитование в МТС банке можно заполнить онлайн заявку через портал Госуслуги.

Кредит на 100 000 руб. можно взять в Сбербанке. Но преимущество в этом случае предоставляется зарплатным клиентам и пенсионерам, которым начисляется пенсия на Сбербанковскую карту. Примечательно что выдача ссуды может выполняться клиентам которые достигли 18 лет. В данном банковском учреждении начисляется выгодный годовой процент.