Антибактериальный препарат против насморка Сиалор

Летом из-за аллергической реакции, а в зимний период из-за простудных заболеваний, у человека появляется насморк. Это заболевание часто не несет в себе каких-либо серьезных изменений в организме, но значительно ухудшает общее состояние. Для его лечения используют различные антибактериальные препараты такие как Сиалор, найти который можно здесь sialor.ru.

Особенности препарата

Сиалор — это антибактериальный препарат, что используется для лечения насморка у взрослых и детей. В состав средства входят ионы серебра, которые являются основным действующим компонентом. Большинство инфекционных возбудителей гибнут под влиянием этих частиц, что показывает их эффективность.

Данный препарат доказал свое эффективное действие в лечении острого ринита, а также при симптоматической терапии назофарингита и синусита. К достоинствам Сиалора относят:

Подходит для людей любого возраста. Можно использовать детям от 3 лет.

Не только убирает симптомы, но и устраняет причину воспаления.

Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Принцип действия препарата:

После впрыскивания в нос, ионы серебра проникают в бактериальную клетку.

Эти же частицы, после проникновения внутрь, начинают активную борьбу, которая приводит к уничтожению бактерий.

После гибели всех негативных элементов, в носу создается дополнительная пленка, которая сужает все кровеносные сосуды и тормозит воспалительный процесс.

Препарат выпускается в разобранном виде, поэтому больному придется самостоятельно его готовить. Для этого в комплекте идет: таблетка, вода для инъекций и флакончик. Чтобы приготовить самостоятельно раствор, во флакончик добавляют таблетку и воду. Готовую смесь перемешивают 15 минут до полного растворения.