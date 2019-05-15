Горы мусора — это мировая проблема, которая негативно сказывается на качестве жизни. Жители Тюмени обеспокоены данной проблемой, поэтому стараются решить вопрос любыми способами. Более подробно о жизни населения можно узнать на новости 72.

С 1 января 2019 года за вывоз мусора из города стал отвечать единый региональный оператор. Теперь правила вывоза мусора на контейнерных площадках будут упорядоченыс. К сожалению, вся система пока еще не функционирует нормально, поэтому специалисты решили подобрать несколько полезных советов, которые стоит применить, если возле дома не вывозят мусор.

Если мусор накапливается в контейнерах, при этом никак не вывозится, об этом сообщают региональному оператору. Все заявки о неправильном вывозе мусора принимают по номеру горячей линии — 8 800 250 73 26.

Оператору на горячей линии сообщают месторасположение контейнеров, где скапливается мусор. Но только нужно понимать, что за ложный вызов специалистов придется извиниться.

Вывозить мусор региональный представитель будет по определенному графику. Согласно правилам СанПина, мусор в зимний период вывозят не реже чем раз в три дня. В летний период, из-за сильной жары, мусор должны вывозить ежедневно.

Второй частой мусорной проблемой становится отсутствие или нехватка мусорных баков. В этом случае обращаются уже к представителю ТСЖ или управляющую компанию.

Очень важно проследить за количеством мусорных баков. Рядом с домом обязательно должна быть установлена контейнерная площадка. Если такого нет, а баки постоянно перемещаются, об этом оповещают муниципалитет. Именно они должны отвечать за установку контейнерной площадки на придомовой территории. Если нет возможности установки площадки, то баки ставят в определенное место.