Где можно бегать в Кемерово

С приходом весны многие подумываю о том, чтобы заняться бегом. У представленного досуга имеются и постоянные поклонники. О пользе бега написано и сказано очень много, поэтому не стоит на этом заострять внимание. Давайте выделим основные места, где любят наматывать километры жители города Кемерово.

Центральный район может похвастаться большим количеством парков и скверов. Здесь не составит труда найти место для пробежки. К числу наиболее популярных локаций можно отнести Парк Жукова и Волошиной. Кроме того, не стоит забывать и про набережную реки Томь. Она также может стать отличной площадкой для бега.

Ленинский район относительно молодой, поэтому тут нет проблем с объектами спортивной инфраструктуры. Здесь имеются специализированные манежи с профессиональным покрытием. Можно рассчитывать на максимальный комфорт и хороший результат. Также для пробежек подойдут Кузбасский парк и бульвар Строителей.

Жителям Рудничного района повезло немного меньше. Здесь не так много парков и спортивных объектов. Однако тут можно бегать по лесу. Серебряный и Сосновый бора подходят для этой задачи оптимально. Многим пробежка по естественному рельефу кажется максимально привлекательной. Ведь можно совместит приятное и полезное.

В Кировском районе также есть бегуны. Это одно из наиболее старых мест города. Поэтому найти достойную территорию для такого досуга будет непросто. Бегунам, прежде всего, стоит обратить внимание на парк «Берёзовая роща», а также стадион «Кировец». Последний отлично подойдет для спокойного и размеренного бега.

В Заводском районе для пробежек часто используют школьные стадионы. Люди также бегают и вдоль улиц.

Для того чтобы обеспечить ярко выраженный эффект от активного досуга, бегать необходимо правильно. О том, что это значит, детально расскажет портал «Livelong.