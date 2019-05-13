У каждого человека есть любимые песни, которые он запомнил на всю жизнь. Есть те, которые он слышал, но даже не запомнил названия и лишь по обрывкам слов и строк помнит о них. Сегодня в интернете можно найти любую информацию. Тесты песен разных лет и поколений тоже.

Различные песни зарубежных исполнителей, представителей российской эстрады звучат на протяжении определенного времени в эфире радиостанций, телевизионных каналов, в интернете. Но через какое-то время их сменяет новое поколение песен. Найти тексты понравившихся песен можно на специальных сайтах. Они являются своеобразным банком данных, базой, где хранятся песенные слова и строки.

Чем примечательны сайты с коллекциями текстов песен

Большая база текстов разных исполнителей и музыкальных групп.

Возможность находить тексты песен по отдельным словам и строкам с помощью системы поиска сайта.

Качественное оформление песенного текста по строфам, четверостишиям.

Практически полное отсутствие орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок.

Качественный перевод с иностранных языков текстов иностранных исполнителей и групп.

Отсутствие неточностей в текстах.

Это довольно интересно и неожиданно. Ведь можно найти давно забытую песню и восстановить ее слова в памяти. Текст можно сохранить и больше никогда не забывать. Многие люди не могут вспомнить слова и строки песен, которые звучали много лет назад. Сегодня это возможно благодаря сайтам с коллекциями текстов песен.

Тексты разделены на категории, снабжены информацией об исполнителях, количестве просмотров пользователей. По рейтингу просмотров за неделю можно определить, какие композиции сейчас наиболее популярны и востребованы.

Сайты с коллекциями текстов песен – замечательная возможность найти полюбившиеся слова и строки.