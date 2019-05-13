Приобретение костылей в интернет-магазине

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут привести к необходимости использования костылей. Они служат для поддержки во время передвижения человека, который проходит реабилитацию после травмы.

Костыли могут стоить довольно дорого, причем нужную конструкцию по размеру и функционалу часто трудно найти. В интернет-магазинах выбор достаточно большой, цены низкие, по сравнению с обычными розничными магазинами.

Например, вот такие костыли можно купить за вполне реальные деньги. На сайте также предлагают аксессуары к ним (наконечники, устройство против скольжения).

Выбор костылей

Несомненно, покупать костыли необходимо с учетом советов и рекомендаций лечащего врача. Но и на сайте интернет-магазина можно получить полноценную помощь и консультации. Менеджер поможет с выбором. Специальный раздел помощи позволит получить необходимую информацию.

В интернет-магазине можно посмотреть технические и эксплуатационные характеристики на каждое наименование товара. Сравнить цены на костыли, узнать об их функциональных возможностях и особенностях конструкции.

Виды костылей

Подмышечные.

Изделия необходимы на первых этапах восстановления после травм. Подмышечный костыль имеет конструкцию из двух планок, которые объединяются в нижней части. Для усиления конструкции служат перекладины. Они также необходимы для опоры рук и под мышками. Основная нагрузка при движении на таких костылях приходится на подмышечные впадины.

Подлокотные.

Их не назначают на первой стадии восстановления, так как конструкция требует больших сил, чтобы удерживать равновесие. Ее использование также требует определенных навыков и сноровки. Подлокотные костыли отлично подойдут людям, которые уже восстановили силы, но нуждаются в реабилитации.