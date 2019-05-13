Приобретение костылей в интернет-магазине

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут привести к необходимости использования костылей. Они служат для поддержки во время передвижения человека, который проходит реабилитацию после травмы.
Костыли могут стоить довольно дорого, причем нужную конструкцию по размеру и функционалу часто трудно найти. В интернет-магазинах выбор достаточно большой, цены низкие, по сравнению с обычными розничными магазинами.
Например, вот такие костыли можно купить за вполне реальные деньги. На сайте также предлагают аксессуары к ним (наконечники, устройство против скольжения).
Выбор костылей
Несомненно, покупать костыли необходимо с учетом советов и рекомендаций лечащего врача. Но и на сайте интернет-магазина можно получить полноценную помощь и консультации. Менеджер поможет с выбором. Специальный раздел помощи позволит получить необходимую информацию.
В интернет-магазине можно посмотреть технические и эксплуатационные характеристики на каждое наименование товара. Сравнить цены на костыли, узнать об их функциональных возможностях и особенностях конструкции.
Виды костылей
- Подмышечные.
Изделия необходимы на первых этапах восстановления после травм. Подмышечный костыль имеет конструкцию из двух планок, которые объединяются в нижней части. Для усиления конструкции служат перекладины. Они также необходимы для опоры рук и под мышками. Основная нагрузка при движении на таких костылях приходится на подмышечные впадины.
- Подлокотные.
Их не назначают на первой стадии восстановления, так как конструкция требует больших сил, чтобы удерживать равновесие. Ее использование также требует определенных навыков и сноровки. Подлокотные костыли отлично подойдут людям, которые уже восстановили силы, но нуждаются в реабилитации.