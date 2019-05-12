Как научиться обманывать детектор лжи

Прежде всего вам следует осознать значимость для вас этого вопроса, если ситуация критическая и вам действительно требуются такие навыки и у вас сформирована цель и желание, то вы можете двигаться дальше и попробовать решить эту задачу с успехом. Ваш успех зависит от уровня подготовки, которая имеет разные форматы.

Первый уровень – это дилетантская информация, которой наводнен интернет от нее вы только получите легкое и бесполезное впечатление, которым воспользоваться будет крайне сложно и неэффективно, масса сомнительных рекомендаций и советов создадут вашем сознании противоречивые образы и сомнения, напоминающие информационный компот. Как правило на этом уровне остаются люди, которые несерьезно относятся предстоящему опросу на компьютерном полиграфе и не оценивают риски и последствия.

Второй уровень – это полупрофессиональная информация, которую вы сможете получить от людей, которые имели опыт в прохождении ими теста в каких-то ситуациях, и в которых для них он закончился успешно, так же вы можете изучить самостоятельно профессиональную литературу по теме психофизиологических исследований на полиграфе, но прочитанные умные книги скорее всего вас не приблизят к успешному результату, так как если вы лично не имеете практического опыта, как специалист такой профессии, то эта информация для вас останется теорией не подкрепленная практикой. В любой профессии всегда есть свои нюансы, о которых не пишут в книгах, потому что авторы подобной литературы и специалисты полиграфологи тщательно скрывают свои тайны, как любые приверженцы узкоспециализированных знаний.

Третий уровень – это профессиональный, который подразумевает раскрытие секретов профессии и процесса тестирования с учетом вашей ситуации, которую следует смоделировать и отработать в прикладном формате с несколькими повторениями в тренировочной реальности. Такую подготовку в России можно осуществить, если знать к кому обращаться и как вы сами догадались источник этой информации является человек, который на практике занимается этой проблематикой.

Прежде чем обратиться к такому специалисту, предварительно изучите рынок этих услуг, вступите в прямой диалог по телефону с теми людьми и организациями, задайте вопросы, которые вас интересуют, касаемо технической и экономической составляющей такой подготовки. Ваше решение должно быть сформировано на информации, которую вы получите в переговорном процессе, вот сайт специалиста пройтиполиграфмосква.рф который проводит АНТИПОЛИГРАФ ТРЕНИНГ. Удачи вам!!!