Бытовая техника часто выходит из строя. Поломки могут быть незначительными, а могут требовать помощи специалиста. Заказать ремонт холодильника в Новокузнецке можно нам этом ресурсе http://kuznyaholod.ru/.

Основная информация про компанию

“КузХолод” — это настоящая мастерская, которая проводит ремонт холодильников на дому в Новокузнецке. Позвонив по указанному номеру телефона, клиент сможет вызвать мастера в тот же день.

Специалисты занимаются ремонтом любой марки холодильников от популярных брендов (Самсунг, Indesit, Bosch). Из-за многолетнего опыта, практически 90% всех поломок решаются положительным результатом, а сам процесс не занимает больше 1 часа.

Чтобы убедиться в правильности выбора, рассмотрим несколько достоинств сотрудничества с данной компанией:

Специалисты привозят собственные комплектующие к холодильнику. Все детали отличаются своим качеством и долголетием.

На все проведенные работы дается гарантия, поэтому если клиент будет сомневаться в качестве выполненных работ, то он сможет потребовать сумму обратно.

После обращения к менеджеру, мастер отправляется сразу же на место заказа. Это позволяет сэкономить кучу времени.

Осмотр и диагностика проводится совершенно бесплатно, только если клиент в дальнейшем закажет услуги компании.

Все работы проводятся недорого, при этом полностью соответствуя высшему качеству.

Оплата проводится уже после проведения диагностики.

Мастер сможет выбраться и в выходной день, если предварительно об этом договориться.

Заказывая услуги у данной компании, клиент получит высококвалифицированного специалиста, который сможет провести все ремонтные работы за приемлемую цену. Заказчик гарантировано будет доволен результатом.