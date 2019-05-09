Лучшие программы для обработки фото

Сейчас в интернете особой популярностью пользуется инстаграм, где каждый может выложить интересную и необычную фотографию. Только простого снимка теперь недостаточно, поэтому многие опытные фотографы используют программы для обработки фото.
Практически каждый современный пользователь имеет на своем ПК какую-нибудь программу для обработки фотографий. Все они отличаются своим функционалом, который подходит под определенные запросы. Рассмотрим список самых популярных программ для обработки фотографий:
- Adobe Photoshop. Это одна из самых популярнейших программ для обработки фотографий. Ее используют не только начинающие любители, но и профессиональные фотографы. Для каждого пользователя представлен широкий спектр различных возможностей. Программа отличается следующими возможностями: создание эксклюзивных снимков, изменение картинки с помощью слоев, функция цветокоррекции, создание изображений в разном формате.
- Movavi Photo Editor. Это еще одна программа, которая не уступает фотошопу по его функциям. Больше подходит для начинающих и любителей, поэтому достаточно проста в интерфейсе. Только сложные анимационные действия требуют дополнительного изучения, а в остальном программа остается простой в использовании. К достоинствам приложения относят: профессиональная редактура фото, простая реализация сложных объектов, широкий ассортимент разнообразных фильтров, небольшие требования к системе при высокой скорости работы.
- Домашняя фотостудия. Отличается своей адекватной стоимость, а также интересным функционалом, который не уступает профессиональным пакетам. Интерфейс достаточно простой и понятен для каждого пользователя.