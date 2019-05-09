Лучшие программы для обработки фото

Сейчас в интернете особой популярностью пользуется инстаграм, где каждый может выложить интересную и необычную фотографию. Только простого снимка теперь недостаточно, поэтому многие опытные фотографы используют программы для обработки фото.

Практически каждый современный пользователь имеет на своем ПК какую-нибудь программу для обработки фотографий. Все они отличаются своим функционалом, который подходит под определенные запросы. Рассмотрим список самых популярных программ для обработки фотографий: