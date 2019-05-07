Граждани Южной Кореи инвестируют в криптовалюту около 6 тысяч долларов США в год

Жители Южной Кореи прибегают к вложениям именно в биткоин чаще, чем когда-то, и тратят они на это усе намного больше ресурсов. Такое сообщение поступило от местной новостной сети Ариранг Дейли Ньюс.

Как показал опрос, что провели зимой в 2018 году по средствам некоммерческой организации Корейский фонд защиты финансовых инвесторов, 7,4% из более двух тысяч, что приняли участие в опросе, признались, что имели опыт в покупке криптовалюты.

Данные показатели увеличились на 1%, если их сравнивать с прошлым годом. И это все вопреки тому факту, что в этой сфере каждый сталкивается с такими непредвиденными трудностями, как смена управления или разного рода взломы.

Цифра изменилась не только в позиции тех, кто приобретает биткоины: дело в том, что в то время владельцы криптовалюты наоборот дальше пополняли свои запасы.

Если брать во внимание ту информацию, которая поступила от Ариранга, то в среднем показатель количества вкладов на одну особу вырос на 64%, а если перевести это в деньги, то сумма будет равна 6 тысячам долларов США.

Как показал очередной опрос, самыми частыми вкладчиками были как раз таки инвесторы за 50, после них в гонку влились более молодые игроки в возрасте от 30 до 40 лет.

По сообщениям https://www.bitbetnews.com, из-за роста цен на сами биткоины возродился и медвежий тренд, который является частым гостем на восточных рынках. Что же предполагает это новшество, именуемое как Премиальный Кимчи? Это значит, что локальные трейдеры платят надбавки, чаще всего на биржах, в условных единицах.

В то же время для участников рынка не все так гладко, как этого бы всем хотелось. Одна из фирм Южной Кореи, которая специализировалась на криптовалюте, несколько дней назад закрыла для пользователей свою дверь; Битхамб, аналогичная организация, не теряет надежды перебороть последствия взлома, который стоил её работникам 18 миллионов долларов (речь идёт о событиях, имевших место быть в марте этого года).

Тогда же стало известно, что владелица дочерней компании Битхамб получила на свои счёта инвестиции, равны двум стам миллионам долларам условных единиц. А всего пришло прямиком из одного из фондов Японии. Как и предполагалось, это открыло занавес и показало истинные планы вторжения Соединенных Штатов и островной Японии. Самые свежие и последние новости из мира криптовалют и технологии блокчейн вы можете узнать на сайте www.bitbetnews.com.

Источник: https://bitbet.news/