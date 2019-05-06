Как научиться говорить по-английски — Топ-5 Подсказок

Времена, когда миф, что знание иностранного языка не пригодится в будущем, давным-давно прошли, и наступила новая эра.

Время, когда язык открывает для нас новые горизонты не только в материальном пространственном плане, а и с точки зрения жажды знаний о новых культурах.

Тех, кто хочет учить язык с каждым днем становится все больше и больше. Вы можете смело причислить себя к этому списку, иначе, что бы вы делали здесь, в поиске «лайфхаков» для изучения языка».

Даже, если ваш уровень уже многие годы твердо держится на отметке ноль, но вы твердо решились покорить эту вершину, только для вас ТОП 5 подсказок для тех, кто хочет по-настоящему заговорить на английском языке.

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1. Смотрите фильмы и сериалы на английском

Любой не прочь отдохнуть и провести часик-другой за просмотром хорошего кино после тяжелого дня.

Теперь вы получаете возможность совершенствовать свои навыки и повышать уровень языка и получать удовольствие от просмотра фильма одновременно.

Что может быть лучше? Это повод пересмотреть любимые фильмы и сериалы, они будут звучать для вас совершенно иначе. Оригинальное звучание поможет вам приспособить ваш слух к восприятию англоязычной речи.

С каждой последующей серией вы начнете привыкать к новому языку и к концу сезона вы вряд ли сможете вернуться к привычной «озвучке».

2. Смотрите Видеоуроки

Один из самых приятных способов учить иностранный язык по версии многих активных пользователей.

Смотрите коллекцию видеоуроков для начинающих на любые темы: https://www.bistroenglish.com/videouroki-anglijskogo-yazyka-po-temam/

Во-первых, это экономит уйму времени (вам не нужно тратить 3 часа, чтобы посетить очное занятие с преподавателем, видеоурок доступен в любое время суток), а во-вторых, это тренирует навыки чтения и аудирования, в том числе и вашу зрительную память.

Также вы в любое время можете вернуться к просмотренному уроку, чтобы повторить или закрепить изученный материал.

3. Разговорный клуб

Без практики любая теория – это просто знания, которые «пылятся» в вашей памяти, как книжки на полках. Чтобы «заговорить» на каком-либо языке, как это ни странно, нужно просто начать говорить на нем.

Для этого существуют разговорные клубы, где люди с разными уровнями владения языком обмениваются знаниями или просто разговаривают на отвлеченные темы.

Такого рода встречи помогут вам практически отрабатывать выученные правила в живом общении и расширить активный словарный запас. Больше слов — шире спектр эмоций.

4. Тренируйтесь говорить самим с собой и друзьями

«Говорение» – такой же важный навык в изучении языка, как и аудирование и чтение, и письмо.

Если вы всерьез уверены, что, как только вы окажетесь за границей, то тут же «заговорите» на иностранном языке «на автомате». Знание всех правил не значит, что вы сможете применить их в настоящей англоязычной среде.

И вот мы опять приходим к тому, что практиковаться в течение дня важно. Практикуйте «разговорный» английский на работе с коллегами или при встрече с друзьями, или просто со своим отражением в зеркале.

Для начала просто попытайтесь рассказать, как прошел ваш день. В первый раз получится немного «сухо», но со временем, вы сможете говорить развернуто и придавать словам различную эмоциональную окраску.

5. Повторение — мать учения

А повторение материала вслух – это еще и залог эффективного изучения языка. Так вы задействуете и аудирование и говорение.

Если вы можете воспроизвести весь материал, который вы рассмотрели во время сегодняшнего занятия (или видеоурока), можете быть уверены, знания не исчезнут из памяти, а следующий день, а останутся там надолго.

Плюс вы поработаете над своим акцентом и научитесь замечать и исправлять свои же ошибки.

Итак, эти «лайфхаки» — еще один шаг на пути к вашей заветной цели.

Помните, подсказки только помогут вам более эффективно изучать язык и воздействовать на ваши навыки, но они не способны заменить полноценного изучения «азов» языка и грамматических правил.

Регулярное использование различных источников знаний разнообразит вашу учебу и сделает ее гораздо интереснее и непринужденнее. Изучайте язык с удовольствием.