Кенес Ракишев: загадки бизнес успехов на международной арене

Как модно ныне писать «венчурный капиталист» Кенес Ракишев — основатель единственной казахстанской частной компании на международном IPO, первый гражданин Казахстана, чей бизнес успешно развивается в США и приносит известность не только самому предпринимателю, но и стране. Но это не самая большая его заслуга. Он куда успешнее своих более почетного возраста коллег из постсоветского мира. Для самого Кенеса Ракишева этих достижений кажется мало.

Принимая к сведению, что его подъем произошел не в лихие девяностые, стоит отметить, что Кенес Хамитович Ракишев действительно мастер своего дела. Он добился такого головокружительного успеха благодаря собственному прагматизму, желанию добиться своей цели и умению поставить ее перед собой. Не последнюю роль в становлении бизнесмена сыграла его жена — Асель Тасмагамбетова.

По его словам именно супруга дает ему ощущение счастья и гармонии, которое помогает ему добиваться новых высот, расти в личностном и материальном плане. На фоне коллег Кенеса Ракишева выделяет его железное спокойствие и удачливость и все это благодаря он получил Асель. «Мудрая женщина и совет даст и удачей наградит»— так говорили древние мудрецы. И Кенес Хамитович согласен с этой пословицей.

Кенес Ракишев — верный путь к международному признанию

На сегодняшний день по версии журнала «Форбс» Кенесу Ракишеву приписывают невероятное состояние. Впрочем, Кенес Ракишев биографию не скрывает. Этот влиятельный человек не имеет равных среди подобных себе бизнесменов вне политической деятельности. На его счету более ста миллионных контрактов, о которых другие могут только мечтать. Командой Кенеса выиграно множество судовых споров по отстаиванию похищенных из банковских счетов денежных средств, которые были незаконно присвоены у строительных организаций и инвестиционных компаний.

Несмотря на все свои достижения Кенес Ракишев обыкновенный человек, который в свое время допускал ошибки. Главное, что у него получилось их осознать и исправить. Когда-то пострадала часть проектов компании ICO, во время обвала биткойнов посыпались альты. Благодаря предпринимательскому таланту Кенесу Ракишеву удалось не только обойтись минимальными убытками, но и защитить чужие инвестиции от потери. В отличие от своих прогоревших конкурентов Кенес не держался за свои токиены. Его гениальное бизнес чутье не подвело и на этот раз. Это только небольшая, одна из многих историй о финансовых победах Кенеса Ракишева.

Сегодня господин Ракишев занимается крупным предпринимательством, специализируется на инвестиционных вложениях в новые проекты, меценатством и общественной деятельностью. Его отцом является Ракишев Хамит Кошанович, который успешен в политической деятельности. А до этого был главой торгово-промышленной палаты Казахстана. Матерью Кенеса является Бальжан Альдигожаевна Ракишева.

Предпринимательская деятельность Кенеса Ракишева

В данный момент Ракишев Кенес Хамитович занимает почетное место среди самых успешных казахских бизнесменов и главой многих известных организаций, а также АО Казкоммерцбанка и холдинга «САТэндКомпани». Благодаря ему некоторые зарубежные и казахские компании стали успешными. Больше всего инвестиций он вкладывает в информационные проекты. Наиболее успешными из которых являются следующие:

Интернет-площадка NetElement, занимающаяся осуществлением электронных платежей. В 2016 году через эту систему проведено больше 1, 5 млд. долларов. Система Juno, которая создана в качестве посредника для таксистов и их заказчиков. От недавнего времени компания Geft сообщила о своем намерении выкупить эту программу за 200 миллионов долларов. Orbi Prime выпустила специальные очки для 3Д съемки. Благодаря этому девайсу операторы имеют возможность записывать полуторачасовое видео высокого качества, имея при этом свободные руки. Этими очками интересуются и обычные люди, например, поклонники экстремальных видов спорта и активных видов досуга. Mobil — социальная сеть наподобие Инстаграма с более обширным функционалом. Ее потенциальным покупателем является компания Google.

Благотворительность присущая Кенесу Ракишеву

Кроме инвестирования в бизнес проекты Ракишев Кенес Хамитович занимается благотворительной деятельностью. Он всеми возможными способами старается оказать поддержку своим согражданам и является патриотом своей страны. Кенес сотрудничает с благотворительным фондом «Саби» под руководством своей жены Асель.

На счету благотворительных проектов с участием Ракишева «Мейирим» — капмус для детей и подростков. Организация заботится о детях, которые лишены родителей. Основная задача проекта — помочь им адаптироваться в обществе, получить работу, крышу над головой и психологическую поддержку.

С 2012 года Ракишевым возглавлена федерация дзюдо в Казахстане. Он принимает активное участие в поддержке этого и других видов спорта. Ракишев — один из учредителей проекта «Тайбурыл». Он создан для того, чтобы обеспечить перспективных студентов достойными стипендиями. Также Кенес Ракишев принимал участие в создании фонда матерей-одиночек, призванного помогать женщинам с маленькими детьми или беременным, которые остались без мужей.

Личная жизнь Ракишева

Кенес Ракишев женат и счастлив в браке со своей женой Асель Тасмагамбетовой, которая во всем его поддерживает и занимается благотворительной деятельностью. Также он отец двоих мальчиков – Нурридина и Динмухамеда. Несмотря на свою публичность семья Ракишевых не выставляет подробностей своей жизни напоказ. Кенес Ракишев известен во всем мире своей предпринимательской деятельностью.

Этот молодой бизнесмен добился огромного успеха в бизнесе. Но это не единственная его заслуга. Что еще на счету идеального семьянина и мегауспешного бизнесмена? Об этом мы расскажем в следующих публикациях.