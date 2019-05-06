Переезд магазина в кратчайшие сроки возможен!

Переезд магазина любого размера и назначения может быть осуществлен при первой необходимости. Цель подобных работ – перевести бизнес в более удобное помещение, сократить или увеличить торговые площади, снизить арендные платежи. Чаще всего для реализации такого мероприятия требуются такелажные услуги специализированных компаний. В противном случае переезд может растянуться на длительное время.

Особенности переезда магазина и состав такелажных работ

Любая торговая компания держит на прилавках и складах большой объем товара, который требуется перевезти в кратчайшие сроки. Также транспортировка необходима для витрин, холодильного оборудования, кассовой техники, подсобного инвентаря. Сроки на переезд в большинстве случаев сжатые, часто требуется выполнить все работы в течение суток.

К особенностям перевозки магазина можно отнести:

• в первую очередь подготавливается план переезда, в котором расписываются сроки выполнения работ и необходимые мероприятия;

• вся продукция тщательно упаковывается с целью исключения случаев повреждения дорогостоящего товара;

• для крупногабаритного имущества и техники может потребоваться частичная или полная разборка, маркировка упаковок;

• для выноса из помещения и погрузки в кузов транспортного средства используется специальная техника и привлекаются профессиональные грузчики;

• обязательно выполняется тщательная фиксация груза в автомобиле, с целью исключения механических повреждений продукции;

• особое внимание уделяется транспортировке стеклянных стеллажей, дорогостоящего оборудования и хрупких вещей.

Самостоятельное выполнение подобных работ ставит перед владельцем магазина много нетипичных задач. Требуется найти бригаду грузчиков, автомобили, спланировать переезд и самому организовать процесс. Гораздо выгоднее прибегнуть к услугам профессионалов, имеющих большой опыт подобных работ и соответствующее оборудование. Основным плюсом подобного подхода, кроме экономии собственного времени, является гарантия перевозчика на сохранность товара. Все дефекты и недостатки устраняются за счет компании, выполняющей работы.