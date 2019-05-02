Можно ли купить квартиру в новостройке в Балашихе в кредит?

Ипотечное кредитование часто является единственной возможностью для многих семей приобрести жилье. При этом они могут стать владельцем современного, комфортного, просторного дома уже сейчас, а не через несколько десятилетий, во время которых они будут собирать средства на покупку недвижимости и жить в чужой квартире или на своей тесной жилплощади. Ипотека позволяет купить квартиру в новостройке в Балашихе, престижном и комфортном районе, не ограничиваясь старым жильем вторичного рынка. Но стоит ли идти на такой риск, ведь кредит нужно будет выплачивать несколько десятилетий, с процентами, семье придется экономить свои средства?

Большим преимуществом современного жилого фонда является возможность купить новую квартиру с помощью ипотечного кредита. С банками сотрудничают многие застройщики, поэтому в ипотеку можно приобрести жилье в любом городе, в том числе и в столице. Много жилых комплексов в Московской области также предлагают недвижимость в кредит. Ипотека дает возможность стать новоселом, переехать и улучшить свое качество жизни, и уже проживая в новой квартире нужно будет отдавать средства за нее.

Оформить ипотеку могут многие граждане, имеющие стабильный доход, официальное трудоустройство. Банки предлагают длительный срок выплаты кредита, снижая финансовое давление на семью. Поэтому ипотека, несмотря на огромную сумму займа, доступна для многих семей.

При выборе квартиры в Домодедово в новостройке от застройщика нужно сразу поинтересоваться, какой банк оформляет кредит на покупку жилья в данном комплексе. Банки, сотрудничающие с застройщиком, проверяют сразу все документы, разрешение на строительство, это сокращает срок проверки клиента и объекта покупки.

Чтобы ипотечный кредит был не таким сложным для семьи, нужно поискать доступные цены на квартиры в новостройках Подмосковья. Невысокая цена может быть у жилья «эконом-класса». Также выгодно оформлять сделку на самом начале строительства или во время акций от застройщика. Каждая компания, являющаяся застройщиком и продавцом квартир, заинтересована в инвесторах и покупателях, поэтому выдвигает интересные и выгодные предложения по продаже.

Выплата ипотеки может длиться более короткий срок, чем предусмотрено кредитным договором, если увеличится доход семьи или появится другая возможность досрочного погашения кредитного долга. При неимении достаточной суммы на приобретение новой квартиры стоит рассмотреть вариант ипотеки, выбрав банк с привлекательными условиями.

Выражаем благодарность гипермаркету недвижимости КвартиРум http://kvartyroom.ru/ за помощь в подготовке материала для статьи.