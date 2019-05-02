Рекомендации по выбору поясного мегафона

Мегафон является поистине востребованным устройством. Им часто пользуются экскурсоводы и ведущие концертов, субботников, митингов, разнообразных соревнований. Устройство, которое используется для усиления голоса, может использоваться в различных целях. Самое важное – это позаботиться о том, чтобы выбрать наиболее подходящую модель, ведь только в этом случае можно рассчитывать на высокий уровень функциональности.

Несмотря на то, что поясной громкоговоритель не может похвастаться высокой мощностью, он обладает достойным звучанием. По этой причине любые сказанные слова будут расслышаны людьми, к которым обращается человек.

Аспекты выбора

Выбирая мегафон поясной, традиционно учитывают следующие аспекты:

1. Мощность. Обычно данный показатель характеризует громкость, а следователь – эффективную дальность работы. По этой причине желательно выбирать мощное устройство, которое порадует высоким уровнем функциональности.

2. Тип элементов питания. Популярностью пользуются модели, которые работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, причем они отличаются компактными размерами, легким весом, сравнительно быстрой зарядкой, но автономная работа является менее продолжительной. Модели с питанием от элементов АА являются более габаритными и тяжелыми, но в этом случае емкость также будет лучше и время автономной работы увеличивается.

3. Продолжительность автономной работы. Желательно выбирать мегафоны с элементами АА, так как они могут работать до 18-20 часов (в зависимости от уровня громкости). Модели со встроенными аккумуляторами могут обеспечить только около 8 часов автономной работы.

4. Функции. Мегафоны часто используются для записи речи, причем эта функция считается полезной.

Правильный выбор мегафона очень важен для его дальнейшего использования. Делайте правильный выбор на kupirupor.ru.