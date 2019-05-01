Нехватка витамина D

Детский организм постоянно требует дополнительных витаминов и полезных микроэлементов, которые влияют на общее состояния малыша. Для растущего организма очень полезен витамин D, помогающий в развитии. Больше узнать о нехватке данного витамина можно здесь https://www.valio.ru/.

Витамин D очень важен для ребенка, ведь он помогает усвоить кальций и фосфор из молочных продуктов. Этот витамин полезен для растущего организма, ведь он укрепляет кости и нервную систему.

Витамин D попадает в организм через солнце, поэтому нехватке этого элемента подвержены жители сурового климата, где практически отсутствуют солнечные дни. Если у ребенка возникнет нехватка данного микроэлемента в организме, то это приведет к серьезным заболеваниям, поэтому важно распознать первые симптомы.

Риску нехватки подвержены практически все дети, особенно родившиеся преждевременно. Такие особенности связанны с тем, что малыш в утробе получает полезные витамины только на 30 неделе.

Кроме того, у ребенка может возникнуть нехватка, если мама во время беременности любила сидеть на диетах без консультации врача или страдала от сильного токсикоза. Иногда проблемы могут возникнуть на генетическом уровне.

Начальные признаки возникновения дефицита витамина D у ребенка:

Тревожный сон.

Высыпания и зуд на коже.

Активное выпадение волос и появление лысины.

Тяжело передвигаться.

Повышенная потливость во сне.

При возникновении хоть одного из симптомов, необходимо срочно обратиться к доктору. Если первые симптомы прошли совсем незаметно, то в дальнейшем заболевание может активно развиваться, что приведет к деформации черепа, ослаблению мышц тела и других неприятных последствий.