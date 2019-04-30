Часы Montblanc: особенности бренда

Бренд с 1906 года производит элитные письменные принадлежности и другие аксессуары.

Ручками их производства подписывали документы Михаил Горбачев, Рональд Рейган, испанский король Хуан Карлос II и английская королева Елизавета II.

С 1997 года было начато производство швейцарских часов. Не все поверили в наручные часы Монблан. А зря. Их продукция стремительно ворвалась на рынок и встала в один ряд с известными брендами. В 2007 году компания приобрела легендарную мануфактуру Minerva, работающую с 1858г, и начала производить собственные калибры для своих часов. Производство на 80% ручное, поэтому в год выпускается не больше 100 000 изделий.

В 2011 году часы Montblanc Star Worldtime GMT Automatic были отмечены на Женевском Гран-при в категории «Часы стоимостью менее 5000 франков».

Изначально Montblanc выпускали только мужские часы. Всего было 5 коллекций: Sport, Summit, Star, Profile и TimeWalker. Позже была выпущена первая женская линейка Lady Profile. Сегодня компания предлагает модели из разных ценовых категорий. В коллекциях можно встретить изделия из золота и платины, а также более демократичные аксессуары из стали.

Эксперименты с материалами не ограничиваются корпусом часов. Например, кроме традиционных металлических и кожаных ремешков, есть комбинированные модели. Эффектное сочетание стали и кожи кроме интересного визуального эффекта дарит необычные тактильные ощущения.

В 2010 году была представлена модель Montblanc Metamorphosis, которая совершила переворот в часовой индустрии. Благодаря слаженному взаимодействию 50-ти деталей в часах возможно изменить облик циферблата. Вместо субциферблата в положении “12 часов” и стрелочного индикатора даты в положении “6 часов”, потянув вниз слайдер с левой стороны корпуса, к отметке “6 часов” поднимается дополнительный циферблат. Появившийся диск является минутным счетчиком хронографа, а секундная стрелка часов становится его секундной стрелкой. Все детали декорированы вручную, а на конструкцию узлов этого механизма получено 6 патентов.

Основные коллекции

Мужские модели представлены в коллекциях:

Profile — черно- белый дизайн и квадратные счетчики на циферблате;

Star — коллекция для любителей минимализма: классическая отделка и утонченный дизайн;

Sport — коллекция специализированных часов для любителей спорта, например дайверские Sport Tantalum Automatic из тантала;

Summit — слияние новых технологий и многолетних традиций;

Timewalker- профессиональные высокоточные часы, посвященные автогонкам.

Женские: