QR-код гостиницы обеспечит дополнительный доход

Каждый специалист, часто посещающий иные города из-за рабочих командировок, нередко задумывается о том, как бы из этой особенности своей деятельности, получить еще какую-либо выгоду. И сейчас, такая вероятность существует. Спасибо источнику, раскрывшему тайну, получения дополнительного дохода, от такой деятельности.

Не секрет, что каждый специалист, в случае ночевки в другом городе, для возмещения потраченной на проживание в отеле суммы, должен в бухгалтерии в итоге, предъявить документ, подтверждающий, что в указанную специалистов ночь он действительно был, ночевал в этом отеле. Казалось бы, ну и как с этой ситуации можно получить доход? В действительности, весь секрет состоит в том, что человек может переночевать ночь и в менее дорогом отеле, или на крайний случай снять на ночь комнату у одного из собственников жилья.

А вот в бухгалтерии в итоге предоставить чек с QR-кодом, где гарантировано, будет присутствовать высокая стоимость за комнату, которая якобы была снята на ночь специалистом. Как такое можно сделать? В действительности, сейчас стать обладателем такого чека не составляет труда. Главное знать, куда обращаться.

Компания CheckHotels

Если командировка вынуждает провести ночь в Екатеринбурге, то получить заветный QR-код может помочь компания CheckHotels. Работающая в круглосуточном режиме, она в кратчайшие сроки, готова передать через курьера документ клиенту, находящемуся в любом месте этого замечательного города. Конечно, этот вид услуги не бесплатен.

Но величина стоимости ее порадует даже особенно экономных людей. Ведь она не превышает и 10% суммы, которая будет указана в чеке, подтверждающего, что специалист провел ночь в одном из гостиниц города. А это означает, что итоговая разница, полученная даже с учетом, аренды небольшой комнаты, станет неплохим бонусом к зарплате.