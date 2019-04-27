Причины популярности винилового ламината

При обустройстве полов, все чаще людьми выбирается виниловый ламинат Но в чем причина его такой востребованности? Нежели этот напольный материал в разы превосходит всем привычные иные напольные покрытия? Конечно, у каждого материала используемого в обустройстве полов имеются свои аспекты. Но если обратить внимание на плюсы, присутствующие у винилового ламината, то становится сразу, понятна, причина выросшей за короткий промежуток времени его популярности.

Первоначально, этот материал отличается высоким уровнем прочности. Он равнодушно относится даже к длительному нахождению на нем тяжелой мебели. Не страшны ему и падения тяжелых предметов. Еще одним из важных плюсов присутствующих у этого материала, является неплохая устойчивость к влаге. Собственно именно по причине наличия этого качества, виниловый ламинат, часто используется при обустройстве теплых полов. Но даже на этом, перечень его важных качеств не заканчивается.

Иные преимущества

Не секрет, что даже в домашних условиях случаются ситуации, когда разные моющие и даже кислоты оказываются на полу. А ведь для некоторых напольных поверхностей, достаточно лишь одной капли, чтоб произошла пусть незначительная, но все же деформация покрытия, виниловый ламинат, с легкостью переносит такие испытания. Поэтому он подходит для укладки не лишь в жилых комнатах, но и ванной или, например, кухне.

Обладает этот материал и таким качеством, как теплоизоляция. Поэтому даже если в ближайшее время не планируется монтаж теплых полов, виниловый ламинат сможет сделать полы в разы теплее. Следует обратить внимание и на укладку этого материала. В отличие от большинства иных напольных покрытий, этот не требует особых специфических знаний. Поэтому подвергнут укладке может и сами владельцем жилья, а не специалистами, выполняющими эту работу за высокую стоимость.