Кенес Ракишев не зря верит в золотой Petropavlovsk

Нет никаких сомнений в том, что инвестиции в золото — особая тема разговора. Древняя как мир, и как этот самый мир противоречивая. Следует подчеркнуть, что золотопромышленные предприятия, аффинаж и переработка золота не зависят от рынка золота напрямую. Смысл и замечательное свойство золота состоит в том, что его нельзя добыть много. Это делает его стабильным и востребованным. В ближайшее время, а под ним Кенес Ракишев понимает ближайшие лет двадцать, спрос на золото будет едва покрываться, так как весь остаток будет зачисляться в резерв государств-добытчиков. Это дает отрасли стабильность, которую можно ценить больше, чем лихорадочные цены. Ракишев знает о чем говорит, так как владеет с 2017 года почти четвертью акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Отметим, что казахские вложения в Petropavlovsk — далеко не первые в личном портфеле казахского бизнесмена.

Можно с легкостью сказать, Кенес Хамитович Ракишев не пошел по пути, проторенного многими. По самому своему происхождению — он сын известного в СССР газового хозяйственника, и по семейным связям — женат на Асель Тасмагамбетовой, столь характерным для Казахстана, он мог бы заниматься только сырьевой экономикой. Однако в этом пути для Казахстана мало чего нового и современная экономика не может быть построена на этом принципе. Поэтому Ракишева привлекли и другие, под час экзотические проекты. Так, он давно занимается венчурными вложениями. Это рискованный и высокорентабельный бизнес. Не все проекты, начатые им были удачны. Но Ракишев раз за разом начинал новые и успешные проекты перекрывали проекты провальные многократно. Также Кенес Ракишев известен в области финансов и банковского дела.

Предысторию вопроса золотодобытчика Кенеса Ракишева рассказывают «Ведомости». Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев купил в конце 2017 г. почти четверть (22,42%) акций золотодобывающей компании Petropavlovsk, несмотря на ее большие долги. За полтора года удалось договориться о реструктуризации крупного кредита и привлечь для развития новое банковское финансирование.

Бизнес нового поколения от Кенеса Ракишева

Ракишев – восьмой номер в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского и четырнадцатый по влиятельности по версии Forbes ($691 млн).

– Есть сейчас в России крупные месторождения, крупные проекты в золотодобыче? Вы рассматриваете возможности приобретения активов для Petropavlovsk, видите какие-то синергии?

– Для Petropavlovsk (Кенес Ракишев является самым крупным акционером) была бы интересна синергия с Polymetal. Нам бы подошло Нежданинское месторождение, если бы оно не принадлежало Polymetal, конечно. (Смеется.) Наше автоклавное производство подходит для этих руд. У нас с этой компанией похожие руды и похожие компетенции.

– Что вы понимаете под синергией с Polymetal?

– Мы закончили две линии нашего автоклава, они работают, вышли уже почти на проектную мощность. И мы планируем строить еще две линии. Для них уже закуплено оборудование, залит фундамент будущих заводов, идет доработка инженерных решений. На завершение проекта нам потребуется еще примерно $150–300 млн. Мы сейчас на стадии принятия окончательного инвестиционного решения по этим линиям.

При этом собственная добыча у нас вырастет на 20–30% в лучшем случае. Поэтому обсуждать возможность переработки руды с месторождения Polymetal Ведуга кажется мне логичным. Нет ничего странного в том, чтобы быть толлинговой компанией. От переработки чужой руды на наших мощностях мы будем получать маржу – это хорошая модель. Если мы реализуем полностью наш автоклавный проект, то мы станем региональным хабом, который может перерабатывать большие объемы руды.

Смотрим и другие объекты на Дальнем Востоке. Например, месторождения Леваева и «Амур золото». Они интересны для Petropavlovsk с точки зрения синергии. Есть еще интересный проект, который изучали еще бывшие акционеры компании, группа «Ренова», – «Золото Камчатки».

Как видим, муж Асель Тасмагамбетовой Кенес Ракишев имеет далеко идущие планы и программу на много лет вперед. Следует отметить, что Ракишев очень осторожен в обращении с санкционными предприятиями. Это логично, так как у него много долей в разных предприятиях и он не хочет рисковать интересами такого количества компаний.