В связи с грандиозным строительством и реконструкцией уже существующих домов, развернутыми во многих городах России, идеи ремонта становятся актуальными для огромного числа людей. Самое простое решение — при наличии достаточного количества средств, прибегнуть к услугам дизайнера. Но в этом случае, интерьер после ремонта больше будет соответствовать вкусам дизайнера, чем заказчика. К тому же услуги дизайнера очень дороги. Гораздо интереснее воплотить в ремонте свои собственные идеи. Сегодня выбор материалов для ремонта огромен. Любая идея может быть воплощена. Однако заказывая дизайнерский ремонт в https://www.maana.ru/ вы можете быть уверены что все будет выполнено в точности с вашими предпочтениями.

Общие принципы дизайна — основа концепции ремонта

Прежде чем начинать ремонт, следует определить его бюджет, стиль, в котором будет оформляться помещение, назначение каждой комнаты, цветовую гамму. Существует мнение, что ремонт невозможно закончить. Если до начала работ создать план ремонта, точно определить сроки и постараться их придерживаться, то ремонт можно сделать достаточно быстро.

Любая комната, квартира, дом имеют определенные особенности и недостатки. Дизайнерские приемы могут улучшить ситуацию.

Узкую комнату можно зрительно расширить, сделав стенки длинной стороны комнаты светлого цвета (обои или краска), разбив поверхность стены нишами с подсветкой, или установив зеркала. Короткие стенки следует при этом сделать в темных оттенках, возможно обоями-ответчиками.

Невысокие потолки можно зрительно поднять с помощью приема ломанного потолка разных цветов, Натяжные потолки позволяют использовать этот прием. Такая конструкция должна быть несимметричной.

Сильно влияет на впечатление размера и объема освещение. Одинокая люстра в центре комнаты отошла в прошлое. Настенные светильники, создающие объем, потолочные споты, цвет светильников используя все эти приемы можно зрительно изменить пропорции комнаты и высоту потолков.

Гостиная комната и решения ее обустройства

Квартира, состоящая из нескольких комнат, совсем не обязательно должна быть выполнена в едином стиле. Особенно, если в квартире есть детские комнаты, которые требуют специфических идей ремонта.

Сегодня центральной комнатой квартиры становится гостиная (в отличие от кухни в прошлом). Идеи ремонта гостиной зависят от количества членов семьи, их возраста, образа жизни, семейных традиций и многих других факторов.

Традиционные идеи ремонта это светлые, пастельные цвета стен (светло -коричневый, голубой, серый), красивые многослойные занавески, разнообразное освещение. Необходимо помнить, что для комнаты на северной стороне лучше подойдет решение в теплых цветах (все оттенки коричневого, оранжевый, красный и его оттенки), а для юга в холодных (синий, голубой, зеленый).

В гостиной, независимо от размеров, целесообразно применить зонирование. Например, разделив комнату на обеденную зону и зону отдыха или кабинет, если для него нет отдельной комнаты. Приемов зонирования много: легкие перегородки, световые занавески, обычный диван, установленный перпендикулярно стене. За диваном можно установить высокие растения в кадках или высоких горшках. На стенах гостиной обязательно нужны акценты. Их можно сделать из обоев — ответчиков более ярких цветов. Уместны картины, причем абстрактные даже лучше, мозаичные панно или декоративные тарелки.

Какой должна быть спальня?

В спальне обычно проводят немного активного времени. Но идеи ремонта этой комнаты крайне важны для нормального сна, который необходим для нормального самочувствия и работоспособности.

Интерьер спальни должен располагать к спокойствию и расслаблению. На это очень сильно влияет цвет стен, потолка, занавесок и освещение.

Одним из самых популярных цветов стен для спальни является зеленый и его оттенки. Очень привлекателен прием с одной стенкой с растительным, неярким рисунком, и тремя монотонными стенами. Потолочная люстра в спальне практически не нужна, больше подойдут спокойные уютные светильники на стенах и у кровати. В спальне очень уместны ниши с деревянными или скульптурами из растительного материала.

Еще одной интересной идеей ремонта в спальне является оформление стен, части их, или пола пробкой. Это очень интересный, экологически чистый материал. Пробка очень декоративна и имеет большой спектр цветовых решений. Сегодня в продаже появились пробковые и бамбуковые обои, которые прекрасно сочетаются.

Создание интерьера квартиры – интереснейшее занятие, которое может восприниматься не как катастрофа, а как удовольствие. Чем больше идей ремонта будут исходить от владельцев квартиры, тем более комфортным для проживания получится интерьер.