База дикторов — гарантия качественной озвучки

Профессиональный диктор способен правильно расставить акценты в тексте и повысить привлекательность звучания.

Компания «Red Audio» предлагает услуги по озвучке не только на русском, но и на большом количестве иностранных языков. В базе дикторов насчитывается более 450 голосов. Познакомиться с предложениями можно здесь https://redaudio.ru/dictori.

Востребованной является услуга создания голосового приветствия под ключ. Помимо записи голоса диктора мы обрабатываем запись и дополняем ее грамотно оформленным музыкальным сопровождением. Такое голосовое приветствие, записанное на автоответчик, улучшит имидж компании в глазах клиентов.

Кроме того мы предлагаем услуги по созданию аудиорекламы и озвучке видео. Высокое качество наших работ гарантируется наличием современной технике. Мы привлекает для озвучки только профессионалов. Рекламные дикторы – это специалисты, способные уверенно подать информацию, передать мельчайшие нюансы текста с помощью интонации. Это, безусловно, эффективный способ, позволяющий вызвать заинтересованность у потенциальных клиентов.

Дикторы, которые имеют опыт в создании аудиорекламы, способны ускорять темп речи, чтобы акцентировать внимание на определенной юридической или официальной информации, без которой невозможно представить ни один аудио ролик. Особенностью работы дикторов-профессионалов является то, что им нужно уметь передавать особые имиджевые интонации в каждом конкретном случае.

Диктор для озвучивания видеоролика должен обладать артистичностью. Это связано с тем, что интонации полностью должны соответствовать поведению артиста в кадре. Это под силу только настоящим профессионалам, которые знакомы с искусством перевоплощения. Только при таком подходе гарантируется высокое качество озвучки видеоматериалов.