Купить полис ОСАГО онлайн или с доставкой

Автостраховка позволяет снизить расходы в случае ДТП.

Автомобиль уже давно не является роскошью. Но увеличение количества автомобилей на дорогах приводит повышению вероятности аварий. Для того чтобы снизить расходы на ремонт транспортного средства после ДТП рекомендуется оформить страховой полис ОСАГО. Сделать это можно дистанционно в компании yourkasko.ru тут https://yourkasko.ru. Это проверенная и надежная компания, которая предлагает свои услуги автовладельца уже в течение многих лет.

В настоящее время каждый автовладелец, согласно требованиям действующего законодательства, должен оформить страховку. Это позволяет избежать конфликтов после ДТП, которые ранее были не редкостью. Наличие полиса позволит снизить финансовые затраты на ремонт автомобиля даже виновнику дорожно-транспортного происшествия. Кроме

Вполне надежным и проверенным способом является заключение договора на страхование в режиме онлайн. Для этого на сайте необходимо заполнить специальную форму заявления. Такой способ не требует посещения офиса, так как подписанный договор отправляется на электронную почту заказчику.

В заявку вносятся данные паспорта владельца транспортного средства, а также данные документов на автомобиль: технического паспорта или СТС, водительского удостоверения и диагностической карты. Главное при заполнении формы не допустить случайных ошибок, чтобы впоследствии не возникло недоразумений. Оплата услуги производится с помощью банковской карты.

На специализированном сайте имеется онлайн калькулятор. Используя его можно быстро рассчитать стоимость для определенной марки автомобиля. Помимо электронного варианта полиса, можно заказать доставку курьером оригинала документа. Место встречи и время согласовывается индивидуально.